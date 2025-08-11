Ilyen eddig csak Kínában volt: virtuális rendőr figyelheti a magyarországi autósokat - megkezdődött a teszt az egyik legforgalmasabb autópályán

A jelenleg 800 méteres pályát képes a rendszer digitálisan reprezentálni, lényegében valós időben áll elő egy digitális iker az adott autópálya-szakaszról – mondta vezess.hu-nak dr. Rövid András, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tudományos főmunkatársa, az Eureka Central System névre keresztelt projekt szakmai vezetője.

M1–M7 autópálya közös szakasza: Magyarország egyik legforgalmasabb útja

Hozzátette, azért pont ezt az helyszínt választották a tesztelésre, mert

itt volt meg a pályaszakasz megfelelő kiépítettsége a rendszer felállításához és a forgalomsűrűség is kellően nagy ahhoz, hogy különböző szituációkat lehessen vizsgálni autópálya-környezetben.

A kamerák másodpercenként másfél gigabájt mennyiségű adatot küldenek a Magyar Közút központjába, ahol egy szuperszámítógéppel történik a feldolgozás.

Minden autóról készül egy digitális ikermodell, ami azért is fontos, mert a rendszerhez készül egy telefonos alkalmazás is, amelynek segítségével

a járművezetők majd saját nézőpontjukból, 3D-ben láthatják a forgalmi környezetet, sőt, annak szemmel nem látható, például takarásban lévő részeit is.

Ilyenkor – különösen veszélyes helyzetekben – fontos, hogy pontosan a valóságnak megfelelő, aktuális forgalmi helyzetet lássanak az applikáción keresztül.

A mostani 800 méteren három helyszínre szereltek fel szenzorokat és kamerákat, egész pontosan:

6 darab 30 fokos látószögű kamerát,

6 darab széles látószögű kamerát,

3 darab halszemoptikás kamerát,

6 darab hőkamerát,

6 darab radart,

12 darab LiDAR-t.

A Magyar Közút volt a berendezések telepítője, az eszközök felszerelése egyébként több mint 130 millió forintból valósult meg, a központi szuperszámítógép telepítése pedig 48 millió forintba került.

A baleset-megelőzés került fókuszba

A rendszer azért is hasznos, mert olyan objektumokat is láthat vele a sofőr, amit egyébként szabad szemmel nem látna. Például, ha mi a belső sávban haladunk, a középsőben pedig egy nagyobb furgon, a legszélsőben pedig egy másik személyautó, akkor ha az váratlanul kivág a furgon mögül és egyenesen a legbelső sávba sorol, akkor könnyebben elkerülhetünk egy csattanást.