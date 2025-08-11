Ilyen eddig csak Kínában volt: virtuális rendőr figyelheti a magyarországi autósokat - megkezdődött a teszt az egyik legforgalmasabb autópályán

A jelenleg 800 méteres pályát képes a rendszer digitálisan reprezentálni, lényegében valós időben áll elő egy digitális iker az adott autópálya-szakaszról – mondta vezess.hu-nak dr. Rövid András, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tudományos főmunkatársa, az Eureka Central System névre keresztelt projekt szakmai vezetője.
Hozzátette, azért pont ezt az helyszínt választották a tesztelésre, mert
itt volt meg a pályaszakasz megfelelő kiépítettsége a rendszer felállításához és a forgalomsűrűség is kellően nagy ahhoz, hogy különböző szituációkat lehessen vizsgálni autópálya-környezetben.
A kamerák másodpercenként másfél gigabájt mennyiségű adatot küldenek a Magyar Közút központjába, ahol egy szuperszámítógéppel történik a feldolgozás.
Minden autóról készül egy digitális ikermodell, ami azért is fontos, mert a rendszerhez készül egy telefonos alkalmazás is, amelynek segítségével
a járművezetők majd saját nézőpontjukból, 3D-ben láthatják a forgalmi környezetet, sőt, annak szemmel nem látható, például takarásban lévő részeit is.
Ilyenkor – különösen veszélyes helyzetekben – fontos, hogy pontosan a valóságnak megfelelő, aktuális forgalmi helyzetet lássanak az applikáción keresztül.
A mostani 800 méteren három helyszínre szereltek fel szenzorokat és kamerákat, egész pontosan:
A Magyar Közút volt a berendezések telepítője, az eszközök felszerelése egyébként több mint 130 millió forintból valósult meg, a központi szuperszámítógép telepítése pedig 48 millió forintba került.
A rendszer azért is hasznos, mert olyan objektumokat is láthat vele a sofőr, amit egyébként szabad szemmel nem látna. Például, ha mi a belső sávban haladunk, a középsőben pedig egy nagyobb furgon, a legszélsőben pedig egy másik személyautó, akkor ha az váratlanul kivág a furgon mögül és egyenesen a legbelső sávba sorol, akkor könnyebben elkerülhetünk egy csattanást.
A rendszer képes lesz figyelmeztetéseket is küldeni jóval előttünk bekövetkezett balesetekről vagy kockázatos forgalmi helyzetekről, pl. a sebesség mérséklését javasolva.
A láncreakciószerű fékezgetésekből kialakuló fantomdugók is elkerülhetőek lehetnek a jövőben,
hiszen a rendszer meg tudja majd határozni, mi az ideális utazósebesség az egyes autósoknak ahhoz, hogy ne kelljen a fékhez érni.
A valós dugók kialakulásának okairól is pontosabb képet kaphatunk, ami a jövőben a forgalomszervezés átalakítását is segítheti. Szintén hasznos lehet a rendszer akkor, ha a megkülönböztető jelzéssel érkező járművek előtt szabaddá kell tenni az utat, hiszen az alkalmazás erre is figyelmeztethet majd.
A rendszer most tesztelési fázisban van, ahogy az alkalmazás is. A nagyközönség számára csak jóval később válik majd elérhetővé, amikor már biztosnak mondható az üzemelése. Ez a 800 méteres szakasz egy demonstrációs eszköz, amelyet később bővíteni fognak a tervek szerint, először másfél kilométeresre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.