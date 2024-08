Turistaként érdemes észnél lenni Spanyolországban

Spanyolországban egyre kevésbé látják szívesen a turistákat. A Világgazdaság is több ízben beszámolt róla, hogy a helyi lakosok a turizmus ellen tüntettek a Kanári-szigeteken, Madridban és Mallorcán is. Ám a külföldiellenesség nem csak a turistákra terjed ki: egyes kávézók megtiltották a digitális nomádoknak és távmunkásoknak, hogy órákon keresztül onnan dolgozzanak. Sevillában airbnb-s kulcstartó dobozokat kutyaürülékkel kentek be, Barcelonában pedig vízipisztollyal lőttek turistákra, hogy távozásra bírják őket – értesült az Euronews.

Spanyolországban egyre kevésbé látják szívesen a turistákat a helyiek / Fotó: Shutterstock

Egy fiatal férfi, akik az elmúlt hónapokat Barcelonában töltötte, azt mondta a lapnak:

Egyértelmű, hogy a társadalom nem csupán turistaellenes, hanem külföldiellenes is, azaz xenofób.

A 30 éves férfi hozzátette, hogy a társaságával ügyelnek rá, hogy az utcákon megszólaljanak-e angolul, még akár maguk közt is.

Miért nem látják szívesen a spanyolok a külföldieket?

Spanyolország a harmadik legnépszerűbb úti cél a digitális nomádok közt Portugália és Thaiföld után. Ez nem meglepő, ha azt nézzük, hogy a spanyol állam nemcsak a turistákat, hanem a külföldi dolgozókat is csábítja. 2023 januárjától vízumot is kiad azoknak a digitális nomádoknak, akik nem az Európai Gazdasági Térségből érkeznek. Ezt a vízumot alapvetően 12 hónapra lehet megszerezni, és legfeljebb öt évre meghosszabbítható – részletezi a Global Citizens Solutions.

Malagai életkép. Egyre kevesebb a spanyol helyi jellegzetesség, a város is nemzetköziesedik a külföldi lélekszám emelkedésével / Fotó: AFP

Ezzel a vízummal leginkább britek és amerikaiak érkeztek az ibériai országba, azonban érdemes számításba venni, hogy az Európai Unióban szabad a személyek mozgása, így sok olyan svéd, német és holland is él Spanyolországban, aki onnan dolgozik. Az Euronews úgy tudja, hogy a spanyol sajtó mintegy 750 ezerre becsüli a távmunkások és a digitális nomádok számát a 48 millió lakosú mediterrán országban.

Ez pedig feszültséget okoz. A túlturizmussal együtt az ott élő külföldiek ugyanis párhuzamos társadalmat alakítanak ki: létezik egy a jól fizetett külföldieknek és egy a helyi dolgozóknak. A nyelv pedig annak a jelzője, hogy az adott személy melyik társadalomhoz tartozik.