Spanyolországban nyaralókból lesznek a lakásvásárlók: egyre több a magyar házigazda

Külföldieknek sokan csak akkor adnak bérbe hosszú távra lakást, ha határozatlan idejű munkaszerződést és három havi fizetési papírt fel tudnak mutatni. Ennek híján 12 havi bérleti díjat, 2 havi kauciót és az ingatlanosnak járó egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget, vagyis

összesen akár 15 havi bérleti díjat kell előre kifizetni

– összegzi Czakó László.

Jól jövedelmez a hosszú távú bérbeadás is

A kevésbé kockázatos vendégek és a magasabb árbevétel lehetősége miatt azonban a rövid távú lakáskiadás továbbra is a legnagyobb és legnépszerűbb üzlet. A spanyol ingatlanok iránti keresletet az táplálja, hogy ott egyelőre senki sem tart az ingatlanlufi kipukkadásától, a elmúlt egy-két évben Costa del Solon már átlagosan éves minimum 15 százalékos árnövekedés jellemző, de vannak olyan területek és ingatlantípusok, ahol ez a szám elérheti az 50-60 százalékot is.

Egyes új építésű lakóparkokban pedig már az építkezés alatt elérhető értéknövekedéssel olyan hozamot lehet elérni, mintha közben folyamatosan bérbe lett volna adva a lakás.

Egyes Málagához közeli népszerű újépítésű lakóövezetekben tavasszal még 450 ezer eurós, most már 600 ezer eurós belépő árakon kínálják az újépítésű lakásokat, amelyekre ennyiért is bőven van vevő. A kétszobás spanyolországi lakásokhoz az új negyedekben két parkoló, egy tároló, és általában egy tágas terasz is jár.

A lakások vételára mellett a bérleti díjak is egyre magasabbak, ez a helyi társadalmi feszültségek egyik fő oka a turistaközpontokban, ahol a bérbeadók átnyergeltek a rövid távú lakáskiadásra.

A hosszú távú bérbeadás viszont méltán lett vonzó a befektetőknek, hiszen Costa del Solon nagyon magasak a bérleti díjak a népszerű zónákban,

egy stúdiólakást havi 700–1500 euróért

egyszobás 900–1800 euró között,

a kétszobás lakásokat pedig 1200–5000 euróért is ki lehet adni havonta.

A bérleti díjak ahogy látható széles skálán mozognak és az összegek erősen függenek az ingatlan állapotától és elhelyezkedésétől.