A Disney-logó nyomában – egy rózsaszín, csipkés tornyú kastély története

Blenheim: a kastély, még Trumpot is lenyűgözte

A nyáron a brit Blenheim-kastély adott otthont az Európai Politikai Közösség találkozójának, a hely, ahol nem mellesleg Winston Churchill korábbi brit kormányfő is meglátta a napvilágot. A kastély már korábban is több rangos politikai és üzleti rendezvény helyszíne volt, de már tartottak divatbemutatót is, valamint számos film forgott itt, mint például a Harry Potter és a Főnix Rendje. A kastélyban a Dior 2016-ban tartott egy legendás divatbemutatót, ott forgott az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag és Kenneth Branagh Hamletje is, valamint két Hamupipőke-film is.