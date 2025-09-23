Deviza
Brutális kártérítést fizet egy légitársaság: sztrókot kapott útközben egy utas, még viccelődtek is vele

Egy amerikai bíróság 11 millió dolláros kártérítést ítélt meg annak a házaspárnak, amelynek férfi tagja sztrókot kapott az American Airlines egyik járatán, a gép személyzete pedig nem követte az ilyenkor szokásos protokollt.
Világgazdaság
2025.09.23, 20:33

Az American Airlinest több mint 11 millió dollár (kb. 3,63 milliárd forint) megfizetésére kötelezték, miután egy utas, a légitársaságnak is felróható okokból egyik járatuk fedélzetén szélütést kapott – számolt be az Origo.

kézipoggyász repülőgép, American Airlines
Kártérítést kell fizetnie az American Airlinesnak, mert gondatlanul járt el egy utas rosszulléte során / Fotó: Pexels

Hatnapos tárgyalás után az esküdtszék a napokban hozta meg ítéletét a két évig tartó peres ügyben egy kaliforniai amerikai kerületi bíróságon. Jesus Plasencia feleségével, Ana Maria Marcela Tavantzisszal utazott 2021 novemberében az American 68-as járatán Miamiból Madridba.

Viccelődött a bajban lévő utassal az American Airlines pilótája

A periratok szerint még a beszálláskor Plasencia rövid időre elvesztette beszédképességét. Felesége pedig, miután férjén a sztrók tüneteit tapasztalta, értesítette a légiutas-kísérőt és a pilótát. Ahelyett azonban, hogy a gép személyzete követte volna az American Airlines által előírt protokollokat, például igénybe vették volna az orvosi segélyvonalat vagy megkérdezték volna, hogy tartózkodik-e a gépen egészségügyben dolgozó szakember, a pilóta egyszerűen elhessegette a nő aggályait, még viccelődött is Plasenciával, és engedélyezte a felszállást – írja a Business Insider.

Miközben a gép az Atlanti-óceán felett repült, a feleség aggodalma valóra vált, és Plasencia szélütést kapott.

A peranyag arra is kitér, hogy a férfit a spanyolországi leszállás után kórházba szállították, ahol több mint három hétig kritikus állapotban kezelték, mielőtt mentőhelikopterrel visszaszállíthatták volna az Egyesült Államokba. A gépen elszenvedett sztrók miatt a nyugdíjas szakács már nem tud beszélni és írni, és folyamatosan ellátásra szorul. A feleség gondozza a férjét. További részleteket ide kattintva olvashat a történtekről. 

