Kibővítik az egyik kedvelt hazai strandfürdőt

A Dömsöd Nagyközségben működő strandfürdő fejlesztésére, illetve új fogadóépület építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Modus Vivendi Kft. Ez a vállalkozás végezheti el a nettó 284 millió forint értékű beruházást – értesült az Origo.
Az új épület zárt terei összesen 202,994 négyzetmétert tesznek majd ki, hozzájuk csatlakozik egy fedett és egy nyitott terasz, összesen 159,121 négyzetméterrel.
Az ingatlanfejlesztéshez kivitelezési munkák is tartoznak, köztük térburkolat építése, zöldfelület és játszótér kialakítása, valamint egy strandröplabdapálya építése. További részleteket itt olvashat a beruházásról.
(Cikkünk kiemelt képe illusztráció!)
