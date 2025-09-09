Kibővítik az egyik kedvelt hazai strandfürdőt

A Dömsöd Nagyközségben működő strandfürdő fejlesztésére, illetve új fogadóépület építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Modus Vivendi Kft. Ez a vállalkozás végezheti el a nettó 284 millió forint értékű beruházást – értesült az Origo.

A megújuló dömsödi strandfürdő látványterve / Fotó: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

A dömsödi strandfürdő új fogadóépületében a következő helyiségeket alakítják ki:

Szociális blokk: gépészet, elsősegély, női mosdó, női öltözők, női WC, takarítószer-raktár, akadálymentes mosdó, férfimosdó, férfiöltözők, férfi-WC, összesen 61,139 négyzetméter.

Étterem: főzőtér, közlekedő, raktár, zöldség-előkészítő, húselőkészítő, mosogató, közlekedő, akadálymentes és női mosdó, előtér, férfimosdó, férfi-WC, étterem, takarítószer-raktár, előtér, raktár, öltöző, mosdó, tusoló, WC, hulladéktároló, összesen 141,855 négyzetméter.

Az új épület zárt terei összesen 202,994 négyzetmétert tesznek majd ki, hozzájuk csatlakozik egy fedett és egy nyitott terasz, összesen 159,121 négyzetméterrel.

Az ingatlanfejlesztéshez kivitelezési munkák is tartoznak, köztük térburkolat építése, zöldfelület és játszótér kialakítása, valamint egy strandröplabdapálya építése. További részleteket itt olvashat a beruházásról.

(Cikkünk kiemelt képe illusztráció!)