Orbán Viktor elárult egy horrorsztorit Angela Merkelről: „Beszorított egy sarokba, és azt mondta, most megtudja Magyarország, milyen, ha nincs fölötte a német kancellár óvó keze”
Orbán Viktor szombaton a mohácsi DPK-n a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmei, a 20. század történelmi kudarcai mellett a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcsról is hosszasan beszélt, valamint szóba került a migráció is.
A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé az EU-nak a migráció miatt. Akkor Európa bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet innen kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.
Hozzátette: 2016 óta lettünk veszélyesek Brüsszel számára, mert mi vagyunk a példa arra, hogy meg tudjuk védeni a hazánkat. „Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, amely eleget tesz az ő szándékaiknak” – hangsúlyozta Mohácson Orbán Viktor.
A miniszterelnök a DPK végén a közösségi oldalon feltett kérdésekre válaszolva még visszahozta egyszer a témát, és elmesélt egy régi, de emlékezetes történetet – így szemléltetve azt a nyomást, amelynek Magyarország több mint egy évtizede ki van téve ezen a téren.
Orbán Viktor: Merkel beszorított a sarokba
„Emlékszem egy jelenetre, Brüsszelben volt ez, talán 2015–2016 őszén lehetett, amikor a német kancellár beszorított egy sarokba. Akkor még nem jöttek meg mentek így a kancellárok, Merkel asszony mégiscsak 16 évet lenyomott, egy másik súlycsoport, és felelősségre vont a kerítés miatt meg a migráció miatt, és azt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy van egy uniós álláspont és egy ország kilóg belőle, vétózgat, ellene mond” – emlékezett vissza Orbán Viktor a közönség előtt.
Ezt lássam be, hogy lehetetlen, adjam fel.
Úgy fogalmazott: ha a német fenyegeti az embert, az komoly dolog, másokkal könnyebben elbánunk. „Mondtam, hogy nekünk vannak németjeink Magyarországon, és higgye el, hogy ők kivétel nélkül velem értenek egyet: itt nem egy német–magyar vitában vagyunk” – szögezte le Angela Merkelnek.
„Azt mondtam neki, hogy higgye el, ez rosszra fog vezetni, mert magyar fejjel nézve ez azt jelenti, hogy Berlin egyszer már megmondta nekünk, hogy kikkel nem élhetünk együtt – volt egy ilyen szakasza a történelmünknek. Az nem vezetett jóra. Most meg azt akarjátok megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk. Hát, ez sem fog jóra vezetni, mert Magyarországon a végén még németellenességhez vezethet. Ne csináljátok – gondolt vissza a német kancellárral folytatott párbeszédre Orbán Viktor. – De nem tudtam meggyőzni, és azt mondta, hogy most meg fogom tapasztalni, hogy milyen az, amikor a német kancellár óvó keze nincs Magyarország fölött.”
Mint mondta, kellett hozni akkor egy döntést. „Vettem egy nagy levegőt, hallottam a német csizmákat, éreztem őket a mellkasomon, és azt mondtam, hogy nem. Itt vége szakadt a beszélgetésnek.”
Nem múlt idő
Orbán Viktor szerint a migráció, amit múlt időben szoktunk emlegetni, az valójában nem múlt idő, hanem a jövő legnagyobb kérdése, nincs lezárva, folyamatosan védekeznünk kell, és „Afrika még meg sem mozdult”. „Ha nézik a számokat, és látják a furcsa gondolkodású nyugati vezetőket, és megmozdul Afrika, sokkal nagyobb bajban leszünk. Törökországra sem szoktunk úgy gondolni, mint életbiztosítás, de Törökország a magyarok életbiztosítása, ott van hárommillió olyan menekült, akit Erdogan kormánya nem enged ki, és százezer menekült, akit megállítanak. Ha ez változik, ránk zúdulhat ez a tömeg.
Olyan veszélyt vázolt fel Orbán Viktor, aminek totális bukás lehet a vége, ez hadüzenet: „Nekünk is van ott devizatartalékunk, ha hozzápiszkálnak, el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e”
Hadüzenetként értékelte a mohácsi DPK-n Orbán Viktor, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz. A kormányfő szerint olyan nincsen, hogy ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. „Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e?” – vetette fel a miniszterelnök.