Több országba indít járatokat a Wizz Air Erdélyből
A Wizz Air járataival jövő tavasztól több népszerű európai városba lehet majd eljutni a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről.
Március 29-től a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják – számolt be az Origo.
A Wizz Air az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:
- Dortmund,
- Memmingen (München),
- London (Luton),
- Basel–Mulhouse–Freiburg,
- Beauvais (Párizs),
- Bergamo (Milánó),
- Róma,
- Larnaca (Ciprus)
- és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé.
Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.