Több országba indít járatokat a Wizz Air Erdélyből

Március 29-től a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják – számolt be az Origo.

Tavasztól a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:

Dortmund,

Memmingen (München),

London (Luton),

Basel–Mulhouse–Freiburg,

Beauvais (Párizs),

Bergamo (Milánó),

Róma,

Larnaca (Ciprus)

és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé.

Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.