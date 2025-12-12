Deviza
Több országba indít járatokat a Wizz Air Erdélyből

A Wizz Air járataival jövő tavasztól több népszerű európai városba lehet majd eljutni a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről.
Világgazdaság
2025.12.12, 10:31
Frissítve: 2025.12.12, 10:40

Március 29-től a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják – számolt be az Origo.

Wizzair
Tavasztól a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:

  • Dortmund, 
  • Memmingen (München), 
  • London (Luton), 
  • Basel–Mulhouse–Freiburg, 
  • Beauvais (Párizs), 
  • Bergamo (Milánó), 
  • Róma, 
  • Larnaca (Ciprus) 
  • és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé. 

Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.

