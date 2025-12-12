Ilyen november még nem volt az ingatlanpiacon, átrendeződik a lakáspiac

Vegyes képet mutatott a hazai ingatlanpiac novemberben: miközben az adásvételek száma visszaesett az őszi csúcshoz képest, a lakáshitelezés történelmi rekordot döntött – írja a Duna House a pénteken közzétett lakáspiaci elemzésében.

Az ingatlanpiac szerkezete átalakul, a fiatalok és az első lakásvásárlók egyre meghatározóbban vannak jelen / Fotó: Shutterstock

A Duna House becslése szerint novemberben 9 503 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 17,5 százalékos havi és 15,7 százalékos éves visszaesést jelent. A mérséklődés elsősorban szezonális okokra vezethető vissza, valamint a korábbi hónapokat meghatározó Otthon Start Program hatásának fokozatos kifutására.

Ezzel párhuzamosan a hitelpiac egészen más pályára állt. A Credipass adatai alapján

300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született novemberben, ami 53 százalékkal haladta meg az októberi, és 165 százalékkal az egy évvel korábbi volument. Ez minden korábbi havi rekordot felülmúlt, és egyértelműen a kedvezményes finanszírozási feltételek iránti kiemelkedő kereslethez köthető.

Helyzetbe hozták az ingatlanvásárlókat, már nem az eladók diktálnak az ingatlanpiacon

Az árak alakulása továbbra is széttartó képet mutatott. Országos szinten inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt jellemző, ugyanakkor több térségben csökkenő tranzakciós árak és erősödő vevői alku jelent meg mind a panel-, mind a téglaépítésű lakások piacán.

Ezzel párhuzamosan az értékesítési idők tovább rövidültek: a budapesti panellakások átlagosan 63 nap alatt, míg a téglaépítésű lakások vidéken 3–3,5 hónap, Budán és Pesten 2,5–3 hónap alatt találtak vevőre, ami több szegmensben 20–30 napos gyorsulást jelent éves összevetésben.

Egyre több fiatal vásárol saját lakást és csökken a befektetéscélú lakásvásárlás

Az ingatlanközvetítő rámutatott, hogy a

piac szerkezete változott és nagyobb szerepet kaptak a fiatal, első lakásukat vásárló vevők, miközben a befektetők jelenléte tovább csökkent.

Budapesten a 20–30 éves korosztály aránya 22 százalékra, az első lakást vásárlóké 41 százalékra emelkedett, miközben a befektetők aránya 29 százalékra csökkent. Vidéken a 30–40 évesek dominálnak, az első lakást vásárlók aránya 43 százalékra nőtt, a befektetőké pedig 19 százalékra esett vissza, ami egyértelműen a saját célú vásárlások előretörését jelzi.