Megint ütik a forintot, pénteken hol lesz a megálló?

A csütörtökire kísértetiesen emlékeztető mozgásokat mutat a forint a pénteken is. A hét utolsó munkanapján az euróhoz, a dollárhoz, sőt a többi meghatározó európai, valamint a régiós devizákhoz mérten is markánsan gyengült a magyar fizetőeszköz.

Ütik a forintot / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Az euró 11 óra után már újra 384 forint fölött járt, a dollár árfolyama pedig 327,4 körül ingadozott, ami rendre 0,3, illetve 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg a csütörtöki záróárfolyamokhoz képest.