Megint ütik a forintot, pénteken hol lesz a megálló?

A csütörtöki forgatókönyv látszik ismétlődni. A forint a meghatározó és a régiós devizákhoz mérten is markánsan gyengült. Kérdés, a nap végére újra magára talál-e a hazai pénznem.
Murányi Ernő
2025.12.12, 11:45
Frissítve: 2025.12.12, 12:38

A csütörtökire kísértetiesen emlékeztető mozgásokat mutat a forint a pénteken is. A hét utolsó munkanapján az euróhoz, a dollárhoz, sőt a többi meghatározó európai, valamint a régiós devizákhoz mérten is markánsan gyengült a magyar fizetőeszköz.

forint Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök
Ütik a forintot / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Az euró 11 óra után már újra 384 forint fölött járt, a dollár árfolyama pedig 327,4 körül ingadozott, ami rendre 0,3, illetve 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg a csütörtöki záróárfolyamokhoz képest.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384.0246 +0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A csütörtöki kereskedés során délután 385 felett is járt az euró-forint árfolyam, miután az Európai Bizottság bejelentette, hogy kötelezettségszegési-eljárást indít Magyarországgal szemben az árrésstop miatt, illetve ezzel egy időben megjelent egy Orbán Viktorról szóló cikk a Bloombergen, ami az elnöki rendszerre történő átállás lehetőségét latolgatta – írja az Equilor Befektetési Zrt. 

Estére ismét 383 alá erősödött a hazai deviza az euróval szemben. Támasz 381,88 és 380 forintnál húzódik, míg ellenállás 383,43 és 384 forintnál adódhat

– teszik hozzá.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327.5467 +0.43%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Eközben az euró-dollár devizapárnál megállt az eddigi emelkedő trend, sőt az euró némileg, mintegy 0,1 százalékkal még gyengült is a zöldhasú ellenében. 

Pénteken késő délelőtt a közösségi deviza egységéért 1,173 dollárt kellett adni a bankközi devizapiacon.  

A héten már nem jön ki adat az óceán egyik partján sem. A következő, utolsó teljes idei héten lesz még esemény bőven, ami megmozgathatja a piacokat: EKB kamatdöntés és számos, a leállás miatt késő tengerentúli adatpublikáció vár ránk majd

– emelte ki az Erste.

