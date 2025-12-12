Itt a vége: meghozta a döntést az EU a benzines és dízeles autók betiltásáról, nem akárki jelentette be - totális hátraarc, győztek a németek

Hatalmas fordulat történt, elvetették az Európai Unióban az új, belső égésű motorok, az azzal működő autók értékesítésének tényleges betiltására irányuló terveket. Ehelyett rugalmasabb szabályok lépnek életbe az autók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében, vagyis az európai autógyártók elérték azt, amiért régóta lobbiznak.

A hírt Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) az elnöke tudatta a német Bild című bulvárlappal.

„A 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező, a 100 százalék helyett” – nyilatkozta Weber.

2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motorok technológiai tilalma nem kerül napirendre. Ezért az összes jelenleg Németországban gyártott motor gyártása és értékesítése továbbra is folytatódhat

– tette hozzá.

Weber szerint ez fontos üzenetet küld „az egész autóiparnak, és több tízezer ipari munkahelyet biztosít”, tükrözve az aggodalmakat Európa egyik legfontosabb iparágának jövőjét illetően.

Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál.

Sokan lobbiztak a belső égésű motorok megmentéséért

Az EU kormányai, köztük Németország és Olaszország, valamint több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért, amely jelenleg azt a célt tűzi ki, hogy 2035-re nullára csökkentsék az új autók szén-dioxid-kibocsátását, gyakorlatilag betiltva az új belső égésű motorral felszerelt járművek értékesítését.

Az autógyártók, így

a Volkswagen,

a Stellantis,

a Renault,

a Mercedes-Benz

és a BMW

is a tilalom eltörlése mellett érveltek, és azt javasolták, hogy ahelyett, hogy szigorú központi célokat tűznének ki,

inkább bízzák a vásárlókra annak eldöntését, hogy mit akarnak.

Figyelmeztettek, hogy a tilalom miatt több százezer munkahely kerülne veszélybe, miközben az ágazat egyébként is megsínylette az elmúlt éveket. 2040-ig minden gyár kínai lesz, csak néhány márka éli túl.