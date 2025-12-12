Így vásároljon az ünnepi időszakban, hogy ne bosszúság legyen az ajándékozás
Fontos, hogy a vásárlás közben is megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.
Az ünnepi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is nő – erre figyeljen az ajándék vásárlásakor
Az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget.
Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.
A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, 10 ezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (pl.: háztartási készülékek) esetén ugyanis 3 munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá 3 munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum 2 évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.
Az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek
- Különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk.
- Az ismeretlen, közösségi médiában hirdető kereskedők esetében érdemes fokozott óvatossággal eljárni. A későbbi bizonyíthatóság érdekében célszerű a vásárlási feltételeket, termékleírásokat vagy a megrendelés összesítőjét elmenteni.
- A fizetés során javasolt elkerülni a gyanús linkeket, ismeretlen fizetési felületeket, és kizárólag biztonságos, titkosított rendszerben megadni a bankkártya adatokat.
- Ha nem ismerjük a kereskedőt, biztonságosabb lehet az utánvétes fizetés választása az előre utalás helyett.
- Arra is érdemes figyelni, hogy az online kosárban olykor automatikusan bejelölt kiegészítő szolgáltatások (pl.: extra biztosítás vagy gyorsított szállítás) jelenhetnek meg, amelyek plusz költséggel járhatnak.
Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak.
Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.
