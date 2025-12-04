A 4iG visszautasítja Hadházy Ákos rágalmait: nem kívánják megvásárolni az RTL Magyarországot

Az állami tulajdon 37,9 százalékra nőtt az Antenna Hungária Zrt.-ben (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) a Vodafone Magyarország felvásárlását és a működési hatékonyságot célzó, sikeresen végrehajtott transzformációs programot követő tranzakcióval, ezzel párhuzamosan a 4iG Nyrt. tulajdonrésze pedig 62,1 százalékra csökkent a vállalatban. A holdingvállalatként működő társaság portfólióvállalatai eredményesen működnek. A sajtóban megjelent, a képviselő által terjesztett valótlan állításokkal szemben az ügyletből származó bevétel nem kizárólag a 4iG Nyrt.-t, hanem a Magyar Állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában álló Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) illeti.

A 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentéseit is, melyek pénzügyi mentőcsomagként próbálják beállítani a tranzakciót.

A cégcsoport gazdasági beszámolói nyilvánosak, részvényeseit negyedéves gyorsjelentések formájában tájékoztatja, a Scope Ratings hitelvizsgálatain pedig a 4iG Nyrt. besorolását a független minősítő intézet rendszeresen megerősíti, stabil kilátással.

A 4iG Csoport határozottan cáfolja az országgyűlési képviselő azon kijelentéseit is, mely szerint a cég értékesítéséből származó bevételt az RTL Magyarország esetleges felvásárlásra fordítaná. A 4iG Csoportnak nincs ilyen szándéka, és erre irányuló tárgyalásokat sem folytat a televíziótársaság tulajdonosaival.

A 4iG Nyrt. összes tranzakciójáról a törvényi előírásoknak megfelelően minden szükséges és kötelező tőzsdei, valamint kapcsolódó sajtóbejelentés nyilvánosan és kronológiai sorrendben elérhető a vállalatcsoport weboldalain, gyors- és éves jelentéseiben, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A társaság működése teljes mértékben átlátható, üzleti tevékenysége nyilvános. Ennek megfelelően a 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.