Itt a lista: ezekbe az országokba érdemes menekülni, ha kitör a világháború – összeszedtük azt a hat helyet, ahol EU-s állampolgárként garantált a biztonság

Egy európai konfliktus lehetősége ma már nem csak politikai vitákban merül fel, sokan már családszinten elkezdtek gondolkozni egy vész forgatókönyvön arra az esetre, ha el kéne hagyni az országot. De hova mehet egy magyar állampolgár gyorsan, legálisan és viszonylag biztonságosan háború esetén? Összegyűjtöttük azokat az országokat, amelyek földrajzi, politikai és gazdasági szempontból is reális menekülőútvonalat jelenthetnek.
Hajdu Gréta
2026.03.21, 14:02

Egy esetleges háborús helyzetben három szempont válik kulcsfontosságúvá: milyen gyorsan tudsz belépni egy országba, milyen jogon maradhatsz ott, és képes leszel-e megélni. Magyar állampolgárként az Európai Unión belüli mozgásszabadság hatalmas előny, de nem minden biztonságos célpont EU-tag. Összegyűjtöttük a legbiztonságosabb opciókat.

New York City's Annual St. Patrick's Day Parade, háború
Írország – elszigetelten a háborús zónától/ Fotó: NurPhoto via AFP

Írország – elszigetelten a háborús zónától

Írország különleges helyzetben van Európán belül: földrajzilag elszigetelt, az Atlanti-óceán választja el a kontinenstől, miközben politikailag és gazdaságilag szorosan integrált az Európai Unióba. Katonai értelemben semleges állam, amely nem tagja a NATO-nak, így közvetlen hadviselő félként való részvétele egy európai konfliktusban kevésbé valószínű. 

Magyar állampolgárok számára az egyik legnagyobb előny az adminisztrációmentesség: az uniós tagság miatt nincs szükség munkavállalási engedélyre vagy vízumra, így a munkába állás gyakorlatilag azonnal megkezdhető.

 Az ír gazdaság különösen erős a technológiai, pénzügyi és szolgáltatási szektorban, ahol multinacionális cégek (például nagy techvállalatok európai központjai) folyamatosan keresnek munkaerőt. A lakhatási piac valóban feszes, különösen Dublinban, ugyanakkor vidéki városokban és kisebb településeken jóval elérhetőbb alternatívák is léteznek. Válsághelyzetben különösen felértékelődik az ország stabil élelmiszer-ellátása és erős agrárszektora is.

Lucerne,City,Skyline,With,The,Chapel,Bridge,In,Switzerland
Svájc – a túlélőállam/ Fotó: f11photo

Svájc – a túlélőállam

Svájc a modern Európa egyik legismertebb „biztonsági modellje”, amely a semlegesség elvét több mint egy évszázada alkalmazza következetesen . Bár nem tagja az Európai Uniónak, az EU-val kötött kétoldalú megállapodások lehetővé teszik a magyar állampolgárok számára a munkavállalást és tartózkodást, hasonló feltételek mellett, mintha Ausztriában, vagy Németországban helyezkednének el. Az ország védelmi infrastruktúrája egyedülálló: a polgári védelem részeként több százezer óvóhely áll rendelkezésre, és a jogszabályok előírják, hogy új épületekhez is tartoznia kell ilyen létesítményeknek. Emellett a decentralizált államszerkezet, a stabil bankrendszer és a magas fokú önellátási képesség mind hozzájárulnak a válságállósághoz.

 A megélhetési költségeket ellensúlyozzák a kimagasló bérek és a jól szervezett munkaerőpiac. 

Portugália – távol a konfliktuszónától

Portugália stratégiai előnye elsősorban földrajzi: Európa legnyugatibb országaként jelentős távolságra helyezkedik el a kontinens keleti részétől, ahol egy esetleges konfliktus nagyobb valószínűséggel zajlana. Az ország NATO-tag ugyan, de periférikus elhelyezkedése miatt kevésbé kitett közvetlen katonai műveleteknek.
Az Európai Unió részeként a magyar állampolgárok számára itt is biztosított a szabad mozgás és munkavállalás. A portugál gazdaságban különösen a turizmus, az építőipar, a mezőgazdaság és az egyre erősödő digitális szektor kínál lehetőségeket. 

A megélhetési költségek – különösen a lakhatás és az élelmiszer – általában alacsonyabbak, mint Nyugat-Európa legtöbb országában, ami válsághelyzetben kulcsfontosságú tényező lehet.

 Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy Portugália a Global Peace Index szerint évek óta a világ legbékésebb országai között szerepel, ami politikai stabilitást és alacsony belső feszültséget jelez.

Beautiful,Red,Church,On,A,Mountain,Top,At,Vik,,Iceland.
Izland – izoláció és rendszerstabilitás / Fotó: Jay Yuan

Izland – izoláció és rendszerstabilitás

Izland elszigeteltsége az egyik legerősebb biztonsági tényező: az észak-atlanti szigetország távol esik minden potenciális európai hadszíntértől. Bár nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térség részeként a magyar állampolgárok számára biztosítja a szabad munkavállalást és letelepedést.
 

Az ország egyik legfontosabb előnye az energetikai függetlenség: villamosenergia-termelésének szinte teljes egészét megújuló források – geotermikus és vízenergia – biztosítják.

 Emellett Izlandon rendkívül alacsony a bűnözés, magas az intézményi bizalom, és a társadalmi kohézió is erős. A megélhetési költségek magasabbak az európai átlagnál, ugyanakkor a munkaerőpiac viszonylag rugalmas, különösen a turizmushoz, halászathoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó területeken.

Auckland,/,New,Zealand,-,15,Dec,2018:,The,View
Új-Zéland – a földrajzi végpont/ Fotó: Sergey-73

Új-Zéland – a földrajzi végpont

Új-Zéland Európától és a legtöbb globális konfliktuszónától is rendkívül messze helyezkedik el.

 Stabil demokratikus berendezkedése, kiszámítható jogrendszere és alacsony korrupciós szintje miatt a világ egyik legélhetőbb országának számít

. A bevándorlás azonban szabályozott: a tartós letelepedéshez vízum szükséges, amelynek egyik legfontosabb csatornája a „Green List” rendszer. Ez a hiányszakmákra – például mérnöki, egészségügyi vagy építőipari területekre – fókuszál, így a képzettség kulcsszerepet játszik. Bár az odajutás költséges és időigényes, hosszú távon egy stabil, konfliktusoktól távoli élet lehetőségét kínálja, különösen azok számára, akik előre terveznek.

Montevideo,,Uruguay,-,February,14,,2020:,Waterfront,View,Of,Montevideo,
Uruguay – az egzotikus de stabil alternatíva/ Fotó: gdragan

Uruguay – az egzotikus de stabil alternatíva

Uruguay Latin-Amerika egyik legstabilabb állama, amelyet gyakran „Dél-Amerika Svájcaként” emlegetnek. Demokratikus intézményrendszere erős, a politikai váltások békésen zajlanak, és a gazdaság jelentős részben mezőgazdasági exporton alapul, ami élelmiszerbiztonsági szempontból különösen értékes. 

Magyar állampolgárok számára a belépés egyszerű, mivel rövid távra vízummentes, és az ország kifejezetten nyitott a bevándorlók iránt. 

A tartózkodási és munkavállalási státusz helyben viszonylag gyorsan rendezhető, ami válsághelyzetben jelentős előny lehet. A megélhetési költségek mérsékeltebbek, mint sok nyugati országban, miközben az életszínvonal és a közbiztonság regionális összehasonlításban kifejezetten jónak számít. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
