Itt a lista: ezekbe az országokba érdemes menekülni, ha kitör a világháború – összeszedtük azt a hat helyet, ahol EU-s állampolgárként garantált a biztonság

Egy esetleges háborús helyzetben három szempont válik kulcsfontosságúvá: milyen gyorsan tudsz belépni egy országba, milyen jogon maradhatsz ott, és képes leszel-e megélni. Magyar állampolgárként az Európai Unión belüli mozgásszabadság hatalmas előny, de nem minden biztonságos célpont EU-tag. Összegyűjtöttük a legbiztonságosabb opciókat.

Írország – elszigetelten a háborús zónától/ Fotó: NurPhoto via AFP

Írország – elszigetelten a háborús zónától

Írország különleges helyzetben van Európán belül: földrajzilag elszigetelt, az Atlanti-óceán választja el a kontinenstől, miközben politikailag és gazdaságilag szorosan integrált az Európai Unióba. Katonai értelemben semleges állam, amely nem tagja a NATO-nak, így közvetlen hadviselő félként való részvétele egy európai konfliktusban kevésbé valószínű.

Magyar állampolgárok számára az egyik legnagyobb előny az adminisztrációmentesség: az uniós tagság miatt nincs szükség munkavállalási engedélyre vagy vízumra, így a munkába állás gyakorlatilag azonnal megkezdhető.

Az ír gazdaság különösen erős a technológiai, pénzügyi és szolgáltatási szektorban, ahol multinacionális cégek (például nagy techvállalatok európai központjai) folyamatosan keresnek munkaerőt. A lakhatási piac valóban feszes, különösen Dublinban, ugyanakkor vidéki városokban és kisebb településeken jóval elérhetőbb alternatívák is léteznek. Válsághelyzetben különösen felértékelődik az ország stabil élelmiszer-ellátása és erős agrárszektora is.

Svájc – a túlélőállam/ Fotó: f11photo

Svájc – a túlélőállam

Svájc a modern Európa egyik legismertebb „biztonsági modellje”, amely a semlegesség elvét több mint egy évszázada alkalmazza következetesen . Bár nem tagja az Európai Uniónak, az EU-val kötött kétoldalú megállapodások lehetővé teszik a magyar állampolgárok számára a munkavállalást és tartózkodást, hasonló feltételek mellett, mintha Ausztriában, vagy Németországban helyezkednének el. Az ország védelmi infrastruktúrája egyedülálló: a polgári védelem részeként több százezer óvóhely áll rendelkezésre, és a jogszabályok előírják, hogy új épületekhez is tartoznia kell ilyen létesítményeknek. Emellett a decentralizált államszerkezet, a stabil bankrendszer és a magas fokú önellátási képesség mind hozzájárulnak a válságállósághoz.

A megélhetési költségeket ellensúlyozzák a kimagasló bérek és a jól szervezett munkaerőpiac.

Portugália – távol a konfliktuszónától

Portugália stratégiai előnye elsősorban földrajzi: Európa legnyugatibb országaként jelentős távolságra helyezkedik el a kontinens keleti részétől, ahol egy esetleges konfliktus nagyobb valószínűséggel zajlana. Az ország NATO-tag ugyan, de periférikus elhelyezkedése miatt kevésbé kitett közvetlen katonai műveleteknek.

Az Európai Unió részeként a magyar állampolgárok számára itt is biztosított a szabad mozgás és munkavállalás. A portugál gazdaságban különösen a turizmus, az építőipar, a mezőgazdaság és az egyre erősödő digitális szektor kínál lehetőségeket.

A megélhetési költségek – különösen a lakhatás és az élelmiszer – általában alacsonyabbak, mint Nyugat-Európa legtöbb országában, ami válsághelyzetben kulcsfontosságú tényező lehet.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy Portugália a Global Peace Index szerint évek óta a világ legbékésebb országai között szerepel, ami politikai stabilitást és alacsony belső feszültséget jelez.