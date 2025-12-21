Hat ország, ahol tökéletes az élet magyar fizetéssel: itt a lista, az egyik a szomszédban van – tengerpart és olcsó megélhetés

A digitális nomád életforma futótűzként terjed: miközben itthon továbbra is kiváltság, ha valaki hosszabb távon home office-ból dolgozhat, külföldön ez már bevett gyakorlatnak számít. A trend mögött nem a túlromantizált Instagram-posztok állnak, hanem tudatos állami stratégiák: vízumprogramok, adókedvezmények és komplett közösségek épülnek a távmunkában dolgozókra. Hat olyan országot és lehetőséget mutatunk, amelyek után még a legszkeptikusabbak is elgondolkodnak azon, hogy ideje lenne kipróbálni magukat külföldön.

Digitális nomád / Fotó: oscargutzo / Shutterstock

Portugália – a digitális nomádok európai paradicsoma

Portugália mára Európa egyik legismertebb digitálisnomád-célpontja lett – nem véletlenül. Az ország kifejezetten távmunkásoknak szóló vízumot vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy külföldi jövedelemmel éljenek és dolgozzanak az országban.

A modell egyszerű: a fizetés nem Portugáliából érkezik, de a lakhatásra, éttermekre, szolgáltatásokra ott költik el. Madeira ennél is tovább ment: itt már szervezett, államilag támogatott digitálisnomád-közösség működik coworking irodákkal és programokkal az újonnan érkezőknek.

Észtország – vállalkozz okosan

Észtország azoknak lehet különösen csábító, akik nemcsak dolgozni, hanem vállalkozni is szeretnének külföldről. Az e-Residency program révén uniós céget lehet alapítani és működtetni teljesen online, miközben a tulajdonos fizikailag bárhol a világon tartózkodhat.

Ez sok magyar szabadúszó és startupalapító számára valós alternatívát jelent a hazai adminisztrációval szemben. Az ország emellett digitálisnomád-vízumot is kínál, ha valaki nemcsak papíron, hanem ténylegesen is Észtországból dolgozna.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Ötéves vízum és napsütés – így csábítja a nomádokat Spanyolország

Spanyolország új digitális nomád vízuma is hosszú távra szól. Az akár ötéves tartózkodást lehetővé tevő konstrukció hozzáférést ad az állami egészségügyhöz, és stabil jogi környezetet biztosít, ami sokak számára döntő szempont.

Barcelona, Valencia vagy a Kanári-szigetek, különösen Las Palmas (Gran Canaria) és Tenerife népszerűek az egész éves jó idő, a kiépített „coliving” szállások és a napi szintű szakmai események miatt.