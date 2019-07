Újra megélénkülhet a lakáspiac

A fővárosi agglomerációban, a Balaton környékén, jellemzően a vidéki ingatlanirodákban tapasztaltak élénkülő érdeklődést a hétfőtől igénybe vehető támogatások kapcsán. Körképünk a startnapról.

A júniusi hétfők átlagos forgalmát számottevően meghaladó, 20-25 százalékkal nagyobb július elsejei látogatottságról számolt be megkeresésünkre az Ingatlanbazar.hu illetékese. A most startolt babaváró hitel, a falusi CSOK és a használt lakásra is igényelhető otthonteremtési támogatás náluk valós emelkedést hozott a júliusi átlagokhoz képest. Roham nem volt, de a felkészülés immár élesben beindult.

A bankok hétfőn éjszaka sorra töltötték fel a hirdetményeket, a hitel-összehasonlító oldalakon is folyamatosan bővültek. Gadanecz Zoltán, a GDN ingatlanhálózat tulajdonosa elmondta: információik szerint a pénzintézetek létszám-átcsoportosításokkal készültek fel a megnövekedő ügyfélforgalomra, a más területeken bevált szakembereket irányítottak át.

Jelenleg az ügyfelek a hatósági igazolásokat intézik, a tb-jogviszony igazolását Budapesten nyolcnapos határidővel postázzák.

Az új otthonteremtési támogatásokat kivárás előzte meg, a potenciális érintettek jó ideje tájékozódtak és igyekeztek felkészülni. Sokan számítottak arra, hogy a rendeletek, jogszabályok finomhangolása után akár az utolsó pillanatban is bekerülhetnek a támogatotti körbe.

Mindenki a Magyar Közlönyben megjelenő végleges szövegre várt, hiszen pontosan senki nem tudta, hogy a változó szabályok kiket fognak érinteni és kiket nem, így senki nem mert lépni

– fogalmazott Nagy Andrea, a Balla Ingatlan I., II. és XII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

