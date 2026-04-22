Felül akarja vizsgálni a Tisza Párt a magyar SAFE védelmi tervet: nyilvánvalóan politikai okokból blokkolta eddig Brüsszel

A választásokon győztes Tisza Párt újraértékeli az Orbán-kormány által benyújtott, 16 milliárd eurós SAFE védelmi tervet az Euronews szerint. Az Európai Bizottság direkt hátráltatta az elfogadását
Járdi Roland
2026.04.22, 20:49
Frissítve: 2026.04.22, 20:57

Magyar Péter leendő kormánya korrupciós aggályokra hivatkozva felülvizsgálná a SAFE védelmi tervet, amelyet Orbán Viktor kormánya nyújtott be az Európai Bizottságnak, ám Brüsszel nem fogadta el eddig különböző okokra hivatkozva– értesült az Euronews. A lap szerint a Európai Bizottság beleegyezett Tisza Párt kérésébe. 

Felül akarja vizsgálni a Tisza Párt a magyar SAFE védelmi tervet: nyilvánvalóan politikai okokból blokkolta eddig Brüsszel / Fotó: StockTrek Images via AFP

Az alacsony kamatozású hitelprogramot tavaly indította el Brüsszel az orosz fenyegetésre reagálva, az unió egész területén a védelmi ipar és a katonai készenlét megerősítése érdekében. A SAFE 150 milliárd eurót oszt szét 19 tagállam között.

Magyarország tavaly decemberben nyújtotta be 16,2 milliárd euró értékű tervét, amelyben részletesen ismertette a védelmi és kettős felhasználású projekteket. Mivel a bizottság még nem hagyta jóvá a tervezetet, a magyar kormány szakértői jelenleg vizsgálják azt, és esetleg módosításokat javasolnak.

Kritikusan felülvizsgáljuk a leköszönő kormány által benyújtott listát, és a valós igények, valamint a korrupciós kockázatok felmérése alapján hozunk döntéseket

– mondta az Euronewsnak egy névtelenséget kérő, a Tisza Párton belüli forrás. A bizottság megerősítette, hogy az ügyben együttműködik a következő magyar hatóságokkal.

Márciusban a bizottság jóváhagyta a cseh és a francia SAFE nemzeti terveket, így Magyarország beadványa maradt az utolsó függőben lévő ügy. A bizottság akkori álláspontja tükrözte a jelenlegi álláspontját, miszerint a terv még nem áll készen a jóváhagyásra.

Az ügyben jártas magyar diplomaták azt állítják, hogy a késedelem politikai indíttatású volt, Budapest ugyanis teljesítette a pozitív elbíráláshoz szükséges összes kritériumot.

„Az idővonalat tekintve a bizottság február elején úgy döntött, hogy nem hagyja jóvá a magyar tervet a választások előtt. Addig az eljárás ugyanazt a mintát követte, mint a többi tagállammal” – mondta egy magas rangú magyar tisztviselő az Euronewsnak névtelenül. „Utána a Bizottság teljesen hallgatott: semmi visszajelzés, semmi kérdés, semmi indoklás – még a hivatalos megkeresésekre sem válaszoltak. 

Ez nem egy szokásos eljárás; ez egy nyilvánvaló politikai blokkolás

 – tette hozzá a tisztviselő.

 Ugyanakkor a bizottság ezen a héten elutasította azokat a vádakat, miszerint az Orbán-kormány SAFE-tervét politikai okokból akadályozták volna meg. „Határozottan cáfolom azt a felvetést, hogy politikai okokból blokkolták volna. Nem blokkoltunk egyetlen SAFE-tervet sem” – mondta Regnier szóvivő, megjegyezve, hogy Magyarországot felkérték a terv felülvizsgálatára.

Informális tárgyalások voltak a hétvégén a Tisza és Brüsszel között

A hétvégén az Európai Bizottság egy magas rangú küldöttsége utazott Budapestre, hogy első informális tárgyalásokat folytasson Magyar újonnan kinevezett csapatának tisztviselőivel. Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert vezette az EU-küldöttséget, amelyben több főigazgató is részt vett. A látogatás azért volt figyelemre méltó, mert a Tisza Párt olyan tisztviselőivel is folyt megbeszélés, akik még nem vették át a hivatalos kormányzati hatalmat.

Bár Timo Pesonen, a Védelmi Ipar és Űrkutatásért felelős főigazgató nem volt jelen, Magyarország SAFE-terve szerepelt a megbeszéléseken.

A találkozót követően mindkét fél kifejezte hajlandóságát a Magyarország befagyasztott uniós forrásainak, a jelenlegi költségvetési időszakban Magyarország számára előirányzott 27 milliárd euróból 17 milliárd eurónak, a megoldására.

Magyar és a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban megállapodtak abban, hogy közvetlen kommunikációs csatornát hoznak létre csapataik között, hogy együttműködjenek az alapok feloldásában.





 

