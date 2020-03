Nagyobb védőhálót várnak a kis cégek

Jelentős részben kata szerint adóznak a 173 ipartestületet, valamint mintegy negyvenezer önálló vállalkozó tagot számláló Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) alá tartozó vállalkozások. Nagy hányaduk dolgozik a szolgáltató és a javító szektorban, és már szinte mindegyiket érintik a koronavírus-járvány hatásai – erről a szervezet elnöke, Németh László tájékoztatta a Világgazdaságot. A boltokat, a szolgáltatókat és az iparosokat a lakosság vagy a személyes kontaktus kerülése miatt kerüli el, de azért is, mert tartalékol. Nem tudni ugyanis, mikortól, illetve meddig maradnak jövedelem nélkül.

Halasztanak, amit lehet, sorra mondják le például a lakásfelújításokat.

Emiatt sok nyitva lévő kis boltnak, iparosnak már akkora forgalma sincs, ami fedezné a rezsijét, vagy az esetleges bérleti díját. Még rosszabb azon cégeknek, amelyeknek alkalmazottai is vannak. „Ezért az Iposz egyrészt azt várja, hogy – természetesen a költségvetés lehetőségeinek függvényében – a hétfőn a 81 ezer katásnak bejelentett könnyítéseket kiterjesztik további katás szakterületekre, hiszen az ország mintegy 380 ezer katás adózójából egyelőre 81 ezer kapott védelmet. Másrészt azt, hogy a további intézkedések vonatkoznak majd a nem katás egyéni és társas mikrovállalkozásokra is, hiszen a jelen helyzetre pedig talán a katán kívüli, minimális tartalékkal rendelkező, kis cégek a legérzékenyebbek.” Németh László magyarázata szerint egy kis boltnak például esetleg azért kell bezárnia, mert nem kap árut, és nincs olyan védőhálója sem, mint például az Auchannak. Megmentésük a majdani újraindításuk miatt is fontos, enélkül később baj lehet a lakosság ellátásával. Az Iposz elnöke emlékeztetett, hogy Németországban is rögtön hatalmas összegeket különítettek el az egyéni és mikrovállalkozások megsegítésére.

Viszont nem jellemző a kata szerinti adózás a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) cégei között az adózási mód feltételei miatt. „E körben jelenleg azzal a legfontosabb kérdéssel keresik meg a tagvállalatok a szövetség ügyvédeit, jogászait, hogy mi a teendő egy bolt, étterem önkéntes bezárása esetén” – válaszolt a Világgazdaságnak a Kisosz ügyvezető elnöke, Antalffy Gábor. Sok, nem élelmiszert forgalmazó helyen ugyanis napokig nincs vevő, de a nyitvatartás kötelező, a bezárást pedig be kell jelenteni. „Azt látom, hogy nem lehet minden iparágnak egyformán segíteni. Sok terület van bajban, nem lehet tudni, meddig lesz áru, alapanyag” – magyarázta. A tagság kérdéseinek egy másik része egészségügyi jellegű. Antalffy Gábor az e kérdések megválaszolásában látja a Kisosz fő érdekképviseleti feladatait. Az országban 45 ezer vendéglátó egység működik, ezek egy része tagja a Kisosznak.

E számba beleértendők a csak szezonálisan működő cégek is, amelyekről nem tudni, hogy az idén nyáron kinyithatnak-e.