Felkerült a Wizz Air térképére az albán főváros és Salzburg is

A Wizz Air bejelentette, hogy júliustól új állomással, Salzburggal bővül kiterjedt hálózata, és Albánia fővárosában, Tiranában nyitja meg 30. bázisát. A Salzburgi repülőtérről hat közép-kelet-európai városba utazhatnak az utasok júliustól, Tiranából pedig 3 Airbus A320 repülőgéppel 8 ország 15 úti céljára fog repülni a Wizz Air.

A salzburgi indulás újabb jele annak, hogy a Wizz Air hosszú távon elkötelezett Ausztria mellett.

Az osztrák fővárosban immár két éve működik sikeresen a magyar légitársaság, több mint 3 millió utas vette igénybe a Wizz Air bécsi járatait, bizonyítva, hogy a vállalat versenyképes szolgáltatást tud nyújtani az országban. A Wizz Air a bécsi sikerre és a növekvő keresletre építve döntött úgy, hogy Salzburggal bővíti hálózatát, és megfizethető utazási lehetőségeket teremt a városban és környéken élők számára. Az új útvonalak kapacitása meghaladja az évi 200 ezer utast, és Salzburgól nehezebben elérhető úti célokkal köti össze a várost. A Wizz Air ezzel tevékenyen hozzájárul a térség turizmusának fejlődéséhez.

A Wizz Air új úti céljai Salzburgból 2020 júliustól: Lárnaka, Kijev, Bukarest, Belgrád, Tuzla, Szkopje.

Albánia fővárosába 2017 óta repül a Wizz Air, és azóta félmillió utas választotta a légitársaság tiranai járatait. A Wizz Air célja, hogy szabadabbá tegye utasai életét azzal, hogy elérhetővé teszi számukra a megfizethető utazás élményét. Tirana a légitársaság 30. bázisa, amely hozzájárul majd a régió gazdasági fejlődéséhez, és számos európai országgal köti össze Albániát.

A bázis közvetlenül 100, a kapcsolódó iparágakban pedig még több új munkahelyet teremt.

A 3 Airbus A320 repülőgép 15 úti célra közlekedik majd, ezzel 25-re nő a Tiranából elérhető desztinációk száma, amelyek kapacitása 2020-ban meghaladja a 800 ezer utast. Továbbra is közlekedik a Wizz Air Budapest–Tirana járata is. A légitársaság albániai hálózata támogatja a helyi turizmust, tőkét vonz a régióba, és új úti célokkal köti össze Tiranát.

A Wizz Air új úti céljai Tiranából 2020 júliustól: Párizs Beauvais, Brüsszel Charleroi, Eindhoven, Bázel–Mulhouse–Freiburg, Karlsruhe–Baden-Baden, Hamburg, Berlin Schönefeld, Frankfurt Hahn, Prága, Iráklio, Rodosz, Bari, Catania, Milánó Malpensa, Torinó.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta:

„A mai bejelentés aláhúzza Ausztria és Albánia iránti hosszú távú elkötelezettségünket. Örömmel jelentjük be, hogy Salzburggal bővül hálózatunk, alig három héttel azután, hogy Bécsből is új útvonalakat indítottunk. A Wizz Air célja, hogy fejlessze ausztriai jelenlétét, és ennek jegyében immár Salzburgból is megfizethető utazási lehetőségeket kínálunk. Albániában három év sikeres működés után bővítjük a pénztárcabarát útvonalak számát, miközben segítünk felpörgetni a helyi turisztikai szektort. Az új összeköttetések pedig reményeink szerint hozzájárulnak Albánia és a célországok közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez. Új egészségügyi intézkedéseink a legmagasabb szintű higiéniai viszonyokat garantálják az utasoknak Európa legzöldebb légiflottáján. Biztos vagyok benne, hogy a Wizz Air alacsony viteldíjai és vonzó útvonalhálózata hozzájárul majd Salzburg és Tirana fejlődéséhez.”

Bettina Ganghofer, a Salzburg Airport vezérigazgatója elmondta: „A Wizz Air nehéz időszakban érkezik Salzburgba, ami fontos jelzés a piacnak, és kifejezi a régiónk értékét.

Mindig nagy igény volt a közvetlen összeköttetésre közép-kelet-európai úti célokkal,

és most ezek meg is valósulnak. Meggyőződésem, hogy kedvező fogadtatásra találnak majd az új járatok.”