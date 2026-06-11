Ez gyors volt, máris utolérte Ficót Orbán Viktor sorsa: elvehetik Szlovákiától az uniós pénzt – ez a baja Ursula von der Leyenéknek

Szlovákia akár 35 millió eurónyi uniós támogatást is elveszíthet ifjúsági programoktól, miután az Európai Bizottság belengette, hogy lépéseket tehet egy LMBTI+ fiatalokat támogató szervezetnek járó kifizetés felfüggesztése miatt. A bizottság a jövő hétig vár magyarázatot arra, hogy miért tartják vissza a Saplinq nevű, LMBTI+ fiatalokat segítő szervezet támogatását – írja az Euractiv a Denník N szerdai beszámolójára hivatkozva.

Máris utolérte Ficót Orbán Viktor sorsa: elvehetik Szlovákiától az uniós pénzt / Fotó: Robert Nemeti / AFP

Robert Fico miniszterelnök kormánya 2023-as visszatérése óta egyre konzervatívabb álláspontot képvisel társadalmi kérdésekben. Az év elején a kormánykoalíció vitatott alkotmánymódosítást fogadott el, amely kimondja, hogy csak két nem létezik, és a gyermekek örökbefogadását házaspárokra korlátozza, ami ténylegesen kizárja az azonos nemű párokat az örökbefogadásból.

A konfliktus júniusban robbant ki, amikor a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet visszatartott egy mintegy 120 ezer eurós támogatást, amelyet a Saplinq az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjai keretében nyert el.

Bár az intézet a késedelmet technikai problémákkal magyarázta, a szlovák sajtó korábban belső e-maileket tárt fel, amelyek arra utalnak, hogy a kifizetést Tomás Drucker oktatási miniszter utasítására állították le, mert a projekt LMBTI+-ügyekhez kapcsolódott.

Diana Jabłonska, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője a szlovák kormánynak írt levelében azzal érvelt, hogy a projekt elhúzódó felfüggesztése már nem tekinthető ellenőrzési folyamatnak, hanem annak „de facto felszámolásával” ér fel.

Hozzátette, hogy az intézet nem adott átlátható, érdemi vagy jogilag megalapozott magyarázatot az előleg kifizetésének visszatartására.

A bizottság arra is figyelmeztetett, hogy hivatalos eljárást indíthat az intézet ellen a programszabályok megsértése miatt, és csökkentheti Szlovákia uniós forráskeretét.

Ha a vita nemcsak az Európai Szolidaritási Testületet, hanem a szélesebb Erasmus+ programot is érinti,

akár 35 millió eurónyi uniós támogatás kerülhet veszélybe, ami ifjúsági, oktatási és önkéntes projektek széles körét érintheti.

Az oktatási minisztérium azzal az indokkal utasította el a felelősségét, hogy nincs hatásköre beavatkozni az egyes pályázatok adminisztrációjába, ellenőrzésébe vagy elbírálásába.