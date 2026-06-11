Részvénypiac: alábbhagyott az MI-láz, EKB-kamatemelésre készülnek a befektetők

A kezdeti óvatos emelkedés után lefordult az ázsiai részvénypiac , miután a Wall Streeten eladási hullám indult az amerikai infláció vártnál magasabb alakulása, valamint az Irán elleni újabb amerikai légi csapások miatt, amelyek az olajárakat is felhajtották.

Alábbhagyott az MI-láz, EKB-kamatemelésre készül a részvénypiac / Fotó: Issei Kato

A Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni térség részvényeit követő MSCI-index 1 százalékot esett,

a tajvani részvényindex 1,5 százalékkal,

a Nikkei 225 pedig ugyancsak 1,5 százalékkal került lejjebb.

Az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai a korábbi mérsékelt veszteségekből 0,2 százalékos emelkedésbe fordultak.

Amerika újra támad

Az amerikai hadsereg szerdán újabb támadássorozatot indított több iráni célpont ellen, néhány órával azt követően, hogy Donald Trump elnök további csapásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem születik békemegállapodás. Irán válaszul bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását.

Az észak-tengeri Brent nyersolaj ára az ázsiai kereskedésben 1,6 százalékkal, hordónként 94,55 dollárra emelkedett.

A stratégák szerint azok az ázsiai részvények, amelyek az elmúlt két hónapban a legnagyobb emelkedést produkálták, várhatóan tovább gyengülnek, mivel a piac egyre inkább megkérdőjelezi, hogy fenntarthatók-e azok a rendkívül magas profitnövekedési várakozások, amelyek eddig hajtották az árfolyamokat.

A már most is feszes értékeltségek mellett ezek a szélsőségesen optimista várakozások sérülékennyé teszik a dél-koreai, tajvani és ázsiai technológiai részvények lendületét

– idézi a Reuters Rupal Agarwal, a Bernstein szingapúri kvantitatív stratégája elemzését. Ezeknél a papíroknál a pozíciók csökkentése lenne a „legkörültekintőbb lépés”, különösen azért, mert „a háborús helyzet újbóli eszkalációja tovább gyorsíthatja a korrekciót” – tette hozzá.

Részvénypiac: alábbhagyott az MI-láz

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények közül néhány stabilizálódott, miközben a régiós piacok támaszt kerestek, miután az előző hat kereskedési napból ötben estek. A dél-koreai KOSPI-index az emelkedés és a csökkenés között ingadozott, végül 1,2 százalékos mínuszban állt, miután korábban akár 4,4 százalékos veszteséget is mutatott.

Az Oracle részvényei a zárás utáni kereskedésben 8,9 százalékkal estek, miután a társaság a 2027-es pénzügyi évre a Wall Street várakozásait meghaladó tőkekiadásokat jelzett előre.

A vállalat azt is közölte, hogy jövőre közel 40 milliárd dollárt kíván bevonni hitel- és részvénykibocsátások kombinációjával.

A befektetők egyre nagyobb figyelemmel követik az MI-infrastruktúra kiépítésének finanszírozásához felvállalt növekvő adósságállományt.

Szerdán az S&P 500 index 1,6 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig 2 százalékkal esett,

miután az adatok azt mutatták, hogy

az amerikai infláció a tavaly április óta leggyorsabb ütemben gyorsult, bár ez megfelelt a piaci várakozásoknak.

A Brent olaj ára 93,10 dolláron zárt, ami 1,65 dolláros, azaz 1,8 százalékos emelkedést jelentett, miután Trump újabb Irán elleni támadásokkal fenyegetett.