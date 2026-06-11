Arcul legyintette a kínaiakat a mesterséges intelligencia: csak csitt – mondják, másképp csináljuk, mint Amerika

A mesterséges intelligencia (MI) miatt sok, magasan képzett kínai elveszítette a munkahelyét. Az algoritmusok közül Kínában az egyik legnépszerűbb az OpenClaw mesterségesintelligencia-alapú ügynök, ami sokak állását vehette már el – derül ki a Reuters elemzéséből.

A mesterséges intelligencia munkára való használata különösen a fiatal és pályakezdő munkavállalókat érintheti érzékenyen Kínában / Fotó: Fusiness / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kínai cégek lépésről lépésre cserélik le a magasan képzett dolgozóikat mesterséges intelligenciára

„A legtöbb ember által elvégzett feladatokat teljesen ki lehet váltani az OpenClaw-val. Miután valaki az összes munkafolyamatát a szoftverbe beírja... gyakorlatilag kirúghatják” – magyarázta a Reutersnek egy nagy kínai internetes cég hangcsoui székhelyű alvállalkozója, aki azt állítja, hogy munkaadója márciusban kezdte csendben elbocsátani alvállalkozóit, miután elrendelte az alkalmazottak számára, hogy mesterségesintelligencia-alapú eszközöket használjanak.

A kínai kormányzat azt szeretné, ha a vállalatok gyorsan adaptálnák a mesterséges intelligenciát a termelékenység átalakításához, de nem olyan gyorsan vagy láthatóan, hogy a munkavállalókat olyan számban kényszerüljenek elbocsátani, ami veszélyeztetné a társadalmi stabilitást.

Kínában egyre kevesebb a munkaképes ember, miután az egykepolitika miatt a kínai társadalom elöregedővé vált, azaz egyre több idős személyt tart el egyre kevesebb fiatalabb. A kínai népesség így rohamosan csökken, ami miatt évek óta már nem Kína a legnépesebb ország.

A kínai munkaügyi törvények értelmében a vállalatoknak kormányzati jóváhagyást kell kérniük a munkaerő 10 százalékát meghaladó létszámleépítésekhez. „A magáncégeknek teret kell engedniük bizonyos fokú hatékonyságvesztésnek, hogy elkerüljék a tömeges elbocsátásokat, amelyek társadalmi instabilitást okoznának, és politikai következményekkel járhatnának” – mondta egy nagy kínai fintech cégvezető, aki szerint

Kína minden nagy technológiai cégénél szerkezetátalakítás zajlik, a marketing és a front-end munkaköröket nagyrészt mesterséges intelligencia váltja fel.

Az Alibaba felhőalapú részlegének egyik mérnöke azt is elmondta, hogy a vállalat egyes részein megkezdődtek a mesterséges intelligencia használata miatti fokozatos létszámleépítések.