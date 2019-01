Elérhetővé vált a Diginél a Spíler TV

A Digi Kft. megerősítette, hogy a Spíler TV mindkét csatornáját felvette kínálatába.

A Digi Kft. Facebook-oldalán megerősítette, hogy a Spíler TV mindkét csatornáját felvette kínálatába. Kábeles területeken még folyamatban van van a csatornák beüzemelése, így egyes városokban pénteken csak később lesznek elérhetőek a digitális kiosztásban, emiatt a cég előfizetői türelmét kéri.

Ezzel párhuzamosan – ahogyan az a Cold Rainy Nights in Britannia facebook posztjában olvasható – tovább tartja magát a pletyka, mely szerint a DIGI Sport a csatornák kínálatba vételéért cserébe részben átveszi a Spíler TV-től a Premier League magyarországi sugárzását. Erről részleteket egyelőre még nem tudni, a Cold Rainy Nights in Britannia forrásai szerint a Digi a meccsek felét, mások szerint a harmadát, és váltakozva az első választás jogát szerzi meg. A hétvégén ugyanakkor állítólag már közvetítések is lesznek a csatornán.