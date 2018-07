Durván megbüntette a piac a Facebookot

Hatalmas pofonba szaladt bele az eddig minden várakozást jóval felülteljesítő Facebook, miután elismerte, hogy mind a bevétele, mind a felhasználói köre a stagnálás felé veszi az irányt. Az árfolyam 24 százalékos mélyben is járt.

Hiába nőtt a Facebook forgalma és nyeresége, az elemzői várakozásoktól elmaradó második negyedéves teljesítményéért súlyos árat fizettetett vele a piac. A részvényárfolyam a szerdai piaczárást követően közzétett gyorsjelentés után 24 százalékos szakadékba zuhant, onnan kezdett visszakapaszkodni, de a tegnapi nyitásra csak 4 százalékot dolgozott le veszteségéből. Maga Mark Zuckerberg alapító-vezérigazgató vagyona ötödét, 16,8 milliárd dollárt bukott – egy időre legalábbis. Ha a szikár számokat nézzük, és az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítunk, nem találunk magyarázatot ekkora esésre.

A bevétel 42 százalékkal, 13,23 milliárd dollárra, az adózott eredmény 31 százalékkal, 5,11 milliárd dollárra gyarapodott, míg az egy részvényre eső eredmény 42 centtel 1,74 dollárra hízott. Utóbbi 2 centtel jobb a Thomson Reuters előzetes várakozásainál, ám bevételi oldalon 130 millió dollárral jobbat, 13,36 milliárdot vártak,

és ez, valamint a felhasználói tábor gyarapodásának és aktivitásának erős túlbecslése csapta ki végül a biztosítékot, amire csak rátett a kilátásokról adott korántsem fényes útmutatás. Megjegyzendő, ugyanezek az elemzők az előző negyedévben a valósnál félmilliárd dollárral alacsonyabb forgalmat jósoltak a Facebooknak.

Kiderült az is, hogy az első negyedévben a közel százmillió Facebook-felhasználó adatainak illegális felhasználásába belebukó Cambridge Analytica okozta botrány, ha fáziskéséssel is, de visszaütött, noha hatását a sűrű bocsánatkérések, Zuckerberg Canossa-járása eredményeként az elemzők hajlamosak voltak elbagatellizálni. Sokak szerint azonban ez is tetten érhető a Facebook felhasználói táborának vártnál lassabb bővülésében, és a cég megítélésén például az sem javított, hogy a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatása lincselések megszervezésének első számú fóruma lett Indiában.

A józanabbak már jó ideje kongatják a vészharangot, irreálisnak tartva a cég kitűzött terveit.

A negyedévben a legfontosabb, a közösségi oldalt napi szinten felkereső felhasználói tábor 1,45-ról 1,47 milliárd főre nőtt, míg az elemzők 1,49 milliárdos célszámot fogalmaztak meg.

Hasonló okból a Netflix piacvezető internetes streamszolgáltatót is megbüntették a befektetők, amikor a hó közepén az előfizetői kör negyedéves bővítéséről szóló piaci elvárásokat nem tudta teljesíteni. Árfolyama 13 százalékot zuhant azóta. A másik szorosan követett mutató, a legalább havi rendszerességgel a Facebookra kattintó felhasználók száma a negyedév során globálisan 38 millióval 2,23 milliárdra nőtt, miközben az elemzők 2,25 milliárdos közösséget vizionáltak június végére.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható