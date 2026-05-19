Csúfos bukás: a Dunaferrt kivéreztető Liberty román gyára ismét árverésre kerül

A galati bíróság engedélyt adott a Liberty Galati acélmű csődeljárása vezetőinek, hogy módosított terv szerint értékesítsék a létesítmény vagyonát. Ez lehetővé teszi, hogy hamarosan elindulhasson egy második nemzetközi árverés – írja az Economedia.

A tenderen a teljes gyárkomplexum, az acélgyár és a csőgyár is eladásra kerül. Az árverést 2026. június 19-re tűzték ki. Az első licitáció 2026. március 12-én ért véget anélkül, hogy egyetlen kötelező érvényű ajánlat érkezett volna.

Remus Borza, az árverésekkel és felszámolásokkal foglalkozó Euro Insol elnöke szerint ekkora méretű ipari eszköznél az első licitáció sok esetben csupán piacfelmérési funkciót tölt be, az összetett tranzakciókhoz a befektetőknek egyszerűen több időre van szükségük. Az elemzők szerint a kombinát a Dunához és a Fekete-tengerhez való közvetlen hozzáférése, valamint termelési kapacitásai miatt stratégiai szempontból vonzó befektetési célpont marad, különösen most, amikor

az európai iparpolitikában egyre nagyobb hangsúlyt kap a helyi termelés és az iparbiztonság.

A Liberty Galati adóssága megközelíti az egymilliárd eurót. Ebből a román állam mintegy félmilliárd euróval érintett: az állami EximBank két hitelkonstrukción keresztül körülbelül 300 millió euróval, az ANAF adóhatóság felé fennálló tartozás pedig mintegy 200 millió euróra rúg. A vállalat nehéz helyzetének hátterében az energiaárak emelkedése, az acéltarifák alakulása és az olcsó acélimport versenynyomása áll.

Az értékesítési eljárást egy jogi bonyodalom is árnyékolja. A csehországi Liberty Ostrava – szintén fizetésképtelenségi eljárás alatt álló testvércég – 2026. május 12-én bejelentette, hogy egy cseh bíróság ideiglenes intézkedést rendelt el, amely elméletileg megakadályozná a Liberty Galatit abban, hogy egyes termelési eszközeit értékesítse, amíg a két cég közötti jogvita le nem zárul.

Az ügy alapja egy több mint 40 millió eurós, csoporton belüli kölcsönszerződés, amelyet formálisan 2023 októberében kötöttek, és amelynek fennállását a Liberty Galati saját szerkezetátalakítási tervében is elismerte. Ugyanakkor az acélkombinát csődeljárását vezető román vagyonkezelő azt állítja, hogy az értékesítési eljárás Romániában a cseh bírósági döntéstől függetlenül folytatható.