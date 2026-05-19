Nyilvánosságra hozta Magyar Péter a kegyelmi ügy dossziéit

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Magyar Péter kormányfő szerint az iratokból kiderül, hogyan haladt végig a döntéshozatalon K. Endre kegyelmi ügye / Fotó: Hegedüs Róbert

Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták: a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként „születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltussolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet”.

A kormány oldalán az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répássy Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele.

Példátlanul gyorsan átment a kegyelmi ügy a döntéshozókon

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A köztársasági elnöknek küldött dokumentumban, a minisztériumi javaslatnak megfelelően, három esetben javasolja az igazságügyi miniszter a kegyelem megadását, a további 46 személy – köztük K. Endre – 48 ügyét felterjeszti, ami azt jelenti, hogy ott nem javasolja a kegyelem megadását.

Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endérnek is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter.