Erre nem számított Amerika: sorra állnak le az LNG-terminálok, pont amikor mindenkinek az amerikai gáz kell

Noha az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az egész világ az amerikai LNG-ért könyörög, egyre több terminál kezdi meg a tervezett tavaszi karbantartást a tengerentúlon. A Golden Pass terminálba hétfőn már a hatodik napja nem érkezett gáz a tervezett karbantartás miatt, de a Freeport LNG és a Cameron LNG üzemeltetői is megerősítették, hogy tervezett karbantartás zajlik a létesítményekben.

A Golden Pass LNG-terminál is leáll egy időre / Fotó: Joel Angel Juarez / Reuters

Ezért most tartanak szünetet az LNG-terminálok

A Mexikói-öböl partján általában májusban és júniusban zajlanak ezek a munkálatok, ami nem meglepő, hiszen a szezonális kereslet ekkor esik vissza. A létesítmények üzemeltetői azonban nem számoltak azzal, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt a globális LNG-kínálat ötöde kiesik a piacról. A kilenc nagy, a lenti 48 államban található amerikai LNG-terminálba így napi 18,3 milliárd köbláb (502 millió köbméter) földgáz érkezett hétfőn az S&P Global adatai szerint, ami a szezonális átlagnak megfelel, de elmarad az áprilisi 20,5 milliárd köblábas (563 millió köbméter) napi átlagtól.

Bár ezek a karbantartások felfelé hajtják az LNG-szállítmányok árát, öröm az ürömben, hogy az LNG-tankerek bérleti díja viszont csökkent a kisebb forgalom miatt az Atlanti-óceánon.

Korábban pedig a Chenerie azt közölte, hogy már végzett is a karbantartással a Corpus Christiben található létesítményében, ami mintegy két hetet vehetett igénybe. A Freeport három cseppfolyósító eszközéből egyet vontak ki a forgalomból május 13-án, de a munkálatok a cég szerint több hétig is tarthatnak. A Caneron-terminál karbantartása május elsején vette kezdetét, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint három-négy hétig tarthat.

Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Platts adatai szerint az ázsiai LNG-szállítmányok ára 19,689 dollár volt millió brit fűtőegységenként, ami 84 százalékkal magasabb a háború előtti szinteknél. Az európai LNG-szállítmányok ára ennél valamivel alacsonyabb, 16,83 dollár volt, ám ez is 70 százalékos drágulás a háború kitörése óta.

A tankerek bérleti díja ugyanakkor hétfőn már csak napi 94 ezer dollár volt, ami jelentős enyhülés a március 5-i, napi 300 ezer dolláros csúcshoz képest. A Csendes-óceánon az árak napi 65 500 dollárt tettek ki, szemben a március 6-án elért 210 ezer dolláros csúccsal.