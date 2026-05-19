Lesújtott a hivatal a közművállalatokra: repkedtek a milliós bírságok a szabálytalanságokért
Az elmúlt két évben jelentkező szolgáltatásminőségi hiányosságok miatt 80 millió forint bírságot szabott ki a villamos energiát elosztó cégekre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – közölte a MEKH kedden.
A fogyasztói jogok érvényesülése érdekében a hivatal rendszeresen ellenőrzi többek között a villamosenergia-elosztói engedélyesek tevékenységére vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények betartását. A 2024-et értékelő vizsgálatában a MEKH azt ellenőrizte, hogy a villamosenergia-elosztók mennyiben teljesítették a felhasználói igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó követelményeket.
A hatósági ellenőrzés feltárta, hogy a villamosenergi-elosztói engedélyesek:
- az Elmű Hálózati Kft.,
- az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
- az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
- az Opus Titász Áramhálózati Zrt.,
- az MVM Démász Áramhálózati Kft. és
- az MVM Émász Áramhálózati Kft.
számos esetben nem tartották be az igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó ügyintézési határidőket.
Az érintett cégeket a hivatal összesen ötvenmillió forint bírság megfizetésére kötelezte.
Ezenfelül hibás adatközlés miatt a hivatal további 22,5 millió forint bírságot szabott ki az Opus Titász Áramhálózati Zrt.-re.
A MEKH a szolgáltatásminőségi adatok elemzésénél azt is megállapította, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az Opus Totász Áramhálózati Zrt. 2025 harmadik negyedévében alulteljesítette a telefonon érkező hibabejelentések fogadására előírt szolgáltatási követelményt, ezért pedig a hivatal együttesen 7,5 millió forintos bírságot állapított meg.
Pozíciócserék jönnek a magyar energiaágazatban, új szereplők érkeznek a „nagyfiúk játszóterére” – ebbe nyúlhat bele Magyar Péter
Önálló energiaügyi minisztérium nélkül startol az új kormány, Kapitány István leendő miniszter ugyanis e kulcsfontosságú terület mellé megnyerte a teljes gazdaságot is. E nagy merítés meglepő annak fényében, hogy közben számos olyan terület önálló minisztériumot kap, amelynek a leköszönő Orbán-kormányban nem volt minisztériuma, esetleg előtte sohasem – mutatott rá korábban a Világgazdaság.
Magyar Péternek ott lesz közvetlen módja változtatni az energiaágazaton, ahol közvetlen állami irányítás vagy befolyás alatt áll. A minisztériumon túl ez elsősorban az MVM csoportot és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelenti más, energiával is foglalkozó hivatalok mellett.
Ha Magyar Péter új elnököt nevez ki a MEKH élére, azzal szembemegy az uniós szabályoknak, ha viszont nem, akkor enged tovább működni egy olyan hivatalt, amelytől már a működésével egyet nem értő, értékes szakemberek távoztak.
Kérdés például, hogy Magyarországon miért volt több mint száz gázkereskedői engedélyes, illetve végeznek-e ezek valódi tevékenységet. Frissen alapított cégekhez kötődik a 2023-tól felgöngyölített, 67 milliárd forintos gázpiaci áfacsalás is. Az állam mindenesetre jól jár sok gázkereskedővel, mert fizetik a felügyeleti díjat. A piaci szereplők várják e díj reformját.
A gordiuszi csomó az lehet, ha új elnöke és felső vezetése lesz a hivatalnak, de a MEKH-et utána nem ér politikai befolyás. Energiakereskedői vélemények szerint érdemes lenne visszahívni a hivatalba néhány korábbi szakemberét.
A legkisebb ellenállást az MVM jelenti, ott elég egy tulajdonosi határozat a vezércseréhez. Az állami energiaipari csoport első számú vezetőjének személye még az olyan kormányváltások idején is változik, amikor az addigi párt nyeri az országgyűlési választást. Most a lépés egyenesen törvényszerű. Mátrai Károly egy olyan, hatalmas szervezetet irányít, amelynek esetében akár a szervezeti átalakítás is felmerülhet.
Úgy tudjuk, Mátrai Károly székébe már bejelentkezett egy korábbi MVM-vezér. Felmerült ugyanis a posztra Lehőcz Balázs neve is, aki korábban a MET csoport Green Assets Divíziójának elnöke volt.
Ám akárkik is irányítják a továbbiakban az MVM csoportot, a meglévő magyar szakembergárdából lehet mazsolázni. Ráadásul a szakembergárda egy része most is éppen az MVM-nél dolgozik, ahol a kinevezések szakmai, nem pedig politikai alapon történtek. Esetleges eltávolításuk tehát kockázatot is hordoz, márpedig – szintén meg nem erősített információink szerint – az MVM csoportnál főosztályvezetői szintig történne a vezetőváltás. E szakmailag elismert, tapasztalt menedzsment tagjairól azonban iparági források azt mondják, hogy jó lenne őket megtartani.