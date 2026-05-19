Folytatja Zelenszkij a megtorlást: oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok kedd reggel

Ukrán drónok támadtak meg egy jelentős olajfinomítót Oroszország Jaroszlavl régiójában kedd hajnalban. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója azt közölte, hogy a drónok többségét lelőtték, ugyanakkor megerősítette, hogy találat ért egy ipari létesítményt. A tüzet a katasztrófavédelem oltja, sérültekről nem érkezett jelentés – számolt be a Kyiv Post.

Ukrán drónok újabb mélységi csapást mértek az orosz olaj-infrastruktúrára, benne olajfinomítóra is / Fotó: Reuters

Helyi megfigyelő Telegram-csatornák szerint

a célpont a Szlavnyefty–JANOSZ finomító lehetett, amely Oroszország hatodik legnagyobb olajfinomítója, éves kapacitása mintegy 15 millió tonna olaj.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy légvédelmi rendszerei az éjszaka folyamán 315 ukrán drónt fogtak el, köztük a Jaroszlavl régió felett is.

Közben Perm városában az Orosz Ortodox Egyház papjai imaszertartásokat és körmenetet tartottak az Istenszülő ikonjával. A beszámolók szerint ezzel a várost akarták megvédeni a dróntámadásoktól, miután csapások érték a helyi olaj-infrastruktúrát.

„Az utóbbi időben városunkban többször is dróntámadásokról számoltak be, és hogy megszabaduljunk ettől a csapástól, a permi metropólia vezetője imaszertartást tartott” – közölte az egyházmegye. A körmenetet május 12-én tartották, és a város kulcsfontosságú pontjain is megálltak. A menetet Metód metropolita vezette.

Perm, amely több mint 1500 kilométerre található az ukrán határtól, az utóbbi időben több, energetikai infrastruktúrát érő támadást is elszenvedett. Április 29-én találat ért egy a Transznyefty rendszeréhez kapcsolódó lineáris termelési és diszpécserállomást, ami nagy tüzet okozott. Másnap a Lukoil tulajdonában lévő permi finomítót is támadás érte – mutatott rá a lap.

A későbbi csapások a beszámolók szerint megzavarták a létesítmény működését, egyes feldolgozóegységeket le kellett állítani. A Reuters szerint

kulcsfontosságú elsődleges feldolgozóegységek sérültek meg vagy álltak le, és a javítások hetekig is eltarthatnak.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat megerősítette, hogy részt vett az orosz olaj-infrastruktúrát érő permi régióbeli csapásokban. Közlése szerint az ilyen támadások csökkentik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátását, és arra kényszerítik Moszkvát, hogy erőforrásokat irányítson át a javításokra.

