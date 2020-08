Vizsgálja a német kartellellenes hatóság az Amazont

A nemrég egyezséggel lezárt vizsgálat után újabbat indított az Amazonnal kapcsolatban a német kartellellenes hatóság – számot be a Reuters hírügynökség a Frankfurter Allgemeine Zeitung napilapan megjelentekről.

„Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az Amazon befolyásolja-e és, ha igen hogyan a kereskedők árainak meghatározását a német piacon” – mondta Andreas Mundt, a Szövetségi Kartellellenes Hivatal elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitung napilapnak. Németország az amerikai Amazon második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után.

A koronavírus-járvány első néhány hónapjában, amikor sok üzletet bezártak és a vásárlók tömegesen áttértek az internetre olyan panaszok merültek fel az Amazonnal kapcsolatban miszerint az blokkolt egyes kereskedőket, mert állítólag túl magas árakat szabtak meg termékeikre.

„Az Amazon nem lehet az árak ellenőrzője” – mondta Andreas Mundt. A versenyhatóság elnöke szerint az Amazon válaszolt a információkat kérő megkeresésükre, és ezeket az állításokat éppen értékelik az iroda munkatársai.

Az német lap kereste, de még nem tudta megszólaltatni az Amazont az ügyben. A társasággal szemben már korábban is folyt egy vizsgálat, annak tárgya az volt, hogy 2013-ig az Amazon megakadályozta a kereskedőket, hogy termékeiket más online oldalakon keresztül is kínálják, esetleg alacsonyabb áron is, mint a piacon.

A németországi kartellellenes hatóság vizsgálata arra kényszerítette a társaságot, hogy ezt a gyakorlatát feladja. Az Amazon ugyanis megállapodást kötött a német hatósággal és átírta szolgáltatási feltételeit.