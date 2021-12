Az Európai Központi Bank 2021 októberében kiadott, hetedik kártyacsalásokkal foglalkozó jelentésében is főszerepet kapott az információbiztonság. Ez a jelentés gyakorlatilag a kártyacsalások aktuális tendenciáit elemzi, az euróövezetben működő kártyafizetési rendszerek és az érintett szervezetek által szolgáltatott adatok alapján. Az elemzés, amelyet egy 2015-től 2019-ig tartó ötéves időszak kontextusába helyez, fontos részleteket ismertet ezekkel a sokunk által napi szinten használt plasztikkártyákkal kapcsolatban.

Továbbra is gyakran használatos módszerek a fizikai kártyákkal végzett csalárd – például készpénzfelvétel hamis vagy ellopott kártyákkal – és a távolról lebonyolított hamis tranzakciók.

Ilyen eset az, amikor a bűnözők adathalászattal vagy információbiztonsági incidensekkel szerzett kártyaadatokkal online fizetést hajtanak végre.

Napjainkban egyre több a kibertámadás, és meglepő módon a nagyvállalatok mellett egyre inkább a kis- és középvállalkozások a célpontok.

A kiberbiztonsági incidensek 95 százaléka emberi mulasztásra vezethető vissza, így könnyen belátható, mennyi tennivaló van még az információbiztonsági tudatosság növelése terén. Hasonlóan a járvány megelőzésének egészségügyi óvintézkedéseihez, a kibertérben is fontos az úgynevezett digitális higiénia, vagyis annak elsajátítása és tudatosítása, hogy adataink védelme ne csupán a véletlenen múljon.

és sajnos a nagy számok törvénye alapján mindig vannak olyan áldozatok, akik gyanútlanul kiadják pénzügyi és bankkártyaadataikat a megtévesztő e-mailek mögött rejtőzködő bűnözőknek.

A csalárd tranzakciók túlnyomó többsége (80 százalék) továbbra is a kártya nélküli (CNP) csaláshoz kapcsolódik. A kártyás tranzakciók tekintetében a POS-terminálokon elkövetett csalások száma 2,2 százalékkal nőtt, miközben az ATM-eknél elkövetett visszaélések száma 6,1 százalékkal csökkent. Jó hír azonban, hogy ez utóbbi pozitív változást a SEPA-n kívüli tranzakciókat is magába foglaló ATM-eknél tapasztalható hamiskártya-csalás erős csökkenése okozta, mivel egy új csiptechnológia (EMV) globális elterjedése tovább mérsékelte a mágnescsíkos hamisítással kapcsolatos csalások elkövetésének lehetőségét.

És hogy mit tehetünk a visszaélések ellen?

Figyeljünk a bankkártyánkra, és legfőképpen ne adjuk ki a kezünkből! Az is fontos, hogy ne regisztráljuk be ismeretlen weboldalakra, és ne küldjük el e-mailben, bárki is kéri tőlünk ezt.