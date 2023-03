A ChatGPT megjelenése minden bizonnyal egy új korszak kezdete az informatikában. Segítségével az ember csak a kreativitást igénylő feladatokra koncentrálhat. A ChatGPT-nek és az egyéb hasonló nyelvi modelleknek kérdéseket lehet feltenni, párbeszédet lehet velük folytatni. A modell nem előre megírt válaszokat tartalmaz, hanem a modellben lévő, a tanításakor (trainelésekor) beletöltött adatok, szabályok és a beszélgetés kontextusa alapján generál válaszokat. A ChatGPT szemléletesen megfogalmazva egy beszélgető robot vagy beszélgető automata. Nevezik botnak, chatbotnak vagy MI-nek, esetleg AI-nek. A ChatGPT-vel jelenleg csak írott formában, egy weboldalon keresztül lehet kommunikálni, bár a beszédfelismerés és a beszédszintézis már elég fejlett lenne ahhoz, hogy élő szóban is lehessen vele beszélgetni. A ChatGPT és a többi hasonló chatbot nem gondolkodik, nincsenek érzelmei, csupán választ generál a feltett kérdésekre. A beszélgetések során figyelembe tudják venni az előzményeket, így képesek kontextusfüggő választ adni, illetve finomítani vagy korrigálni az adott feleletet, ha azzal az ember nem elégedett.

Fotó: Shutterstock

A ChatGPT hatalmas mennyiségű adattal, információval büszkélkedhet. Nagyságrendekkel többel, mint amennyit egy átlagos ember képes lenne megjegyezni vagy akár egész életében elolvasni. És ezt az információt fel is tudja használni. Tud benne keresni és tud új infót szintetizálni. Képes a birtokában lévő adatok segítségével olyan problémákat is megoldani, amelyekkel nem találkozott, amelyekre nem készíttették fel. Persze eszközként használva mindig kritikával kell fogadni a válaszait, mert a MI sem tévedhetetlen. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen növelheti a számítógéppel végzett munka hatékonyságát. Mindössze két hónappal az elindítása után már 100 millió havi aktív felhasználója van.

A ChatGPT és egyéb mesterséges intelligencia felhasználásának az előnyök mellett veszélyei is vannak.

A csalók visszaélhetnek a chatbottal, a korábbiaknál meggyőzőbb, hibamentesebb adathalászattal. Szakemberek már többször észlelték, hogy kiberbűnözők rossz szándékkal használják a ChatGPT-t. A fejlesztések által minden eddiginél több ember lehet képes nagyszabású, meggyőző, hibáktól mentes és akár célzott kibertámadások, csalások végrehajtására.

A csalók ugyanis rájöttek arra, hogy nagyon hatásos adathalász e-maileket lehet vele íratni vagy manipulációra felhasználni. Például lejárató kampányokat lehet szervezni egy cég munkatársai körében, és az így elégedetlenné tett és igazságtételre vágyó munkavállalókat felhasználva belülről indítani támadást a szervezet ellen. A nyelvtani hibák a feledés homályába merülhetnek az olyan eszközöknek köszönhetően, mint a ChatGPT. Azonban több más intő jel is figyelmeztet bennünket a lehetséges átverésekre. Szánjunk időt az e-mailek alapos áttekintésére, és mindig gondolkodjunk el azon, mi motiválhatta a szokatlan levél szerzőjét az üzenet elküldésére.

Az is probléma, hogy sorra jelennek meg az olyan applikációk Androidra és IOS-re, amik a ChatGPT szolgáltatásait ígérik app formájában.

Fontos tudni, hogy a ChatGPT egyelőre csak az OpenAI weblapján érhető el.

Vannak más botok is, és az OpenAI is kínál a ChatGPT-n kívül egyéb MI-megoldásokat, tehát nem lehet biztosan tudni, hogy valójában mit is töltünk le, annak milyen képességei és esetleg mellékhatásai lehetnek. Ha mégis ilyen alkalmazás letöltése mellett döntünk, alaposan fontoljuk meg, hogy melyiket választjuk. Azonnal gyanakodjunk, ha kevés az értékelése, túl sok mindenhez kér hozzáférést, illetve ha az adatvédelmi tájékoztatónál az szerepel, hogy nem lehet kérni a személyes adatok törlését.

Beszédes, hogy egy februári, kiberbiztonsági cég által készített felmérés szerint (1500 informatikai szakértőt kérdeztek meg) a szakértők 74 százaléka azt mondta, hogy aggódik a kiberbűnözést segítő ChatGPT miatt.

A felmérésből az is kiderült, hogy 71 százalékuk úgy vélte, hogy a ChatGPT-t már most is használják nemzetállamok más országok megtámadására hacker- és adathalász-kísérletek során.

Azt is fontos megemlíteni, hogy Amerikában egyre több iskolás esik abba a tévhitbe, hogy nem szükséges tanulni, mert a ChatGPT mindent tud, csak meg kell tőle kérdezni. Több iskolában ezért le is tiltották az OpenAI honlapját. Ez a tendencia várhatóan a chatbotok nyelvi képességeinek fejlődésével még inkább elterjed, és várhatóan világ méreteket ölt a gyermekek körében. Tudni kell azonban, hogy megfelelő tudás nélkül nem lehet kellően pontosan megfogalmazni az elvárásokat, illetve kritikusan szemlélni a kapott válaszokat, tehát továbbra is szükség van a tanulásra és a világ megértésére. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk!