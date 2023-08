Szórják a helikopterpénzt a bankok most már a diákszámlákon is, még ha nem is oly mértékben, mint a felnőttek bankszámlanyitásaira. De beindult a pénzosztogatás az új Diákhitel Számlákon is, ahol a Gránit Bank például úttörőként immár rendszeres pénzosztást is vállal, nem csak egyszerit, a számlanyitáskor.

A pénzosztás persze új dolog, de az nem, hogy a diákoknak kínált számlák nagyon olcsók, vagy sok esetben ingyenesek is. Két olyan díj van, amelyet a bankszámlánál a használat mértékétől függetlenül is fizetni kell, a számlavezetés havidíja és a bankkártya éves díja. Mindkettő folyamatos ingyenességére vannak példák itthon a diákévek idejére. Az ingyenesség egy fontos vonzerő lehet a sokszor pénzügyi zavarral küzdő diákok számára, a bankoknak pedig minden megszerzett ügyfél később potenciális lakáshiteles, személyi kölcsönös ügyfélként hozza vissza a diákévek alatt rájuk költött forintokat.

A Revolut persze az ingyenességben verhetetlen. Ahogy sokszor abban is, hogy milyen letisztult, mégis vonzó felületet kínáljon a bankolásra, ahol néha tényleg élmény megnyomni egy-egy gombot még felnőttként is, hát még diákként!

A digitalizációs fejlesztések azért idehaza is dübörögnek. Az OTP például a napokban jelentette be, hogy az új Persely nevű megtakarítási számla konstrukcióját immáron kiterjesztette a diákokra is, így számukra is lehetővé vált a célhoz és dátumhoz kötött takarékoskodás. Figyelemreméltó a Gránit Bank itthon egyedülálló aktuális fejlesztése, a Gránit Family app, amely játékos formában segít felfedezni és megtanulni a pénzkezelés alapjait már 6 éves kortól, és ebben is megtalálható a külön célokra indított megtakarítás funkciója. Az UniCreditnél már évek óta elég egy mobillal elindulniuk az mBanking felhasználóknak, köztük a 18 évüket betöltött fiataloknak, ha készpénzhez szeretnének jutni bankkártya nélkül, vásárolni pedig a mobiljukkal is tudnak éppúgy, mint a többi banknál.

Nem várnánk egy banktól, mégis az OTP Bank és az Erste Bank is üzemeltet olyan kuponprogramot diákoknak is, amely pénzvisszatérítést nyújt a bankkártyás vásárlásokból. Hasonló kuponos rendszert üzemeltet Yelloo Klub néven a Raiffeisen Bank is, ők viszont csak fiataloknak nyújtják ezt.

Fotó: Shutterstock

A Revolutnál nemrég hatalmas megújulás következett be a diákszámlákban. A sárga színvilággal berobbant külön Revolut <18 applikáció sok újdonságot hozott a Revolut addig nem túl izgalmas diákszámla konstrukciójában. A fizetések szabadabbá és egyszerűbbé váltak, a bankkártya egyedi rajzzal, szöveggel, emojival is ellátható. A megtakarítási lehetőségek is kibővültek és vonzóbbá váltak.

Egész biztosan ott van és ott is lesz a Revolut a diákok mobiljain, hiszen sokuknak van már ilyen, így a pénzküldés egyszerűbb közöttük. A Revolut emellett ügyesen oldja meg az egyes tranzakciók optimalizálását, az embernek az az érzése, hogy ennél egyszerűbben már nem is lehet megoldani.

Ennek ellenére van létjogosultsága a hazai bankoknak éppúgy ott lenni a diákok kezdő képernyőjén, mint a Revolutnak.

Nem mondanám, hogy a magyar bankok megverik a Revolutot, de azt igen, hogy mindkettő szükséges applikáció lesz a diákoknak a mobilok kezdőképernyőjén: egy magyar app és a Revolut.

A Revoluton ugyanis csak korlátozottan lehet készpénzt fogadni, kell hozzá egy magyar bankszámla, amelyre fiókban befizeti rá a készpénzt valaki. A magyar nyelvű ügyfélszolgálattal nem érvelnék, mert a kizárólag angol nyelven történő csetelés a Revolut ügyfélszolgálattal, egészen biztosan nem okoz nehézséget a diákok számára. De ott vannak olyan élenjáró hazai szolgáltatások, mint a mobilfeltöltés, a parkolás vagy az autópálya-matrica vásárlás. Akad olyan magyar banki app is, amely közlekedési mobiljegyet is tárol, ennek megjelenése szintén nem várható a Revoluton. A diák nem fogja tudni befizetni a sárga csekkjét sem a Revoluttal, márpedig a főiskolai vagy egyetemi évek önálló életvitele során egész biztosan fog ilyennel találkozni.

Ma már biztosan nem fogadható Revolutra a diákhitel, sőt a belföldi számlaszámuk megszűntével semmilyen belföldi átutalás sem,

az IBAN számlaszám használata pedig extra költségekkel járhat, hiszen a pénzt Litvániába kell küldeni ahhoz, hogy jóváíródhasson a Revoluton. Persze ez is megúszható belföldi díjjal, ha valaki ismeri azt a trükköt, hogy SEPA átutalásként, euróban küldje a pénzt – akár forint számláról is –, de ez nem várható el a széles néprétegektől. Ráadásul a Revoluton nincs azonnali átutalás sem.

Így nemcsak hogy megvan a hazai appok létjogosultsága a Revolut mellett, de még egy hazai banki kampányt is el tudnék képzelni, amely a Revolut gyengeségeire épít.