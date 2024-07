Öt pénzügyi tipp a gondtalan külföldi nyaraláshoz

Örökzöld téma következik, de talán mégsem felesleges beszélni róla, mert minden évben vannak olyanok bőségesen, akikről jókora összeget legombol a bankjuk a külföldi bankkártyahasználat után.

Következzen most 5 pénzügyi tipp ahhoz, hogy a bankszámlaegyenlegét ne a bankra, hanem a nyaralásra fordítsa.

Meglepően sok magyarországi bank ad kedvezményt külföldön / Fotó: Shutterstock

1. Külföldön csak vásároljon a kártyájával!

A külföldi készpénzfelvétel nagyon drága tranzakció, gyakorlatilag a legdrágábbnak tekinthető. A felvett összeg 3 százalékát is meghaladhatja a készpénzfelvétel díja és még az is mindegy, hogy ATM-ből, bankfiókban vagy beváltóhelyen veszi fel a készpénzt az ember. Ezért a leghelyesebb, ha csak vásárol a kártyájával külföldön, mert az mindenhol ingyenes és pénzügyi tranzakciós illetéktől is mentes. Előfordulhat, hogy a bankja ingyenes, limitált külföldi ATM készpénzfelvételt nyújt önnek. Ilyen például a Gránit Bank Platinum Mastercard kártyája, de ilyen a Revolut vagy a Wise fintech szolgáltató is.

2. Ha külföldön forintot lát a POS terminálon vagy ATM-en, válassza inkább a helyi valutát!

A turisták által látogatott központokban, de akár turisztikai szempontból kevésbé népszerű helyeken is bármikor előfordulhat, hogy a POS terminál vagy az ATM forintban jelzi ki az összeget. Ennek neve dinamikus devizakonverzió és arra született, hogy megadja azt a kényelmet, hogy külföldön is forintban fizethessünk, ahogy idehaza is. Ekkor nem lesz semmilyen további árfolyamkockázat a néhány nappal későbbi tényleges elszámolásig, ahogy itthon is megszokhattuk. A baj ezzel csak az, hogy a külföldi devizáról ugyanúgy átváltják forintra, csak az árfolyamkockázatot ekkor a külföldi pénzügyi szolgáltató viseli. Ezért extrém, a gyakorlatban elő sem forduló árfolyamon váltják át a forintot, hogy biztosan ne legyen veszteséges a szolgáltató számára. A legtöbb esetben a hagyományos devizakonverzió jobb árfolyamot biztosít, érdemes ezért a helyi valutanemben történő elszámolást választani.

3. Külföldi átutalás kedvezménye euróban

Ha a külföldi szállásköltséget devizaátutalással kell fizetnie, akkor használja ki, hogy euró esetén az EGT tagállamokba (az Európai Unió összes állama, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) irányuló, SEPA típusú euró utalás belföldi utalási díjjal terhelődik. A devizaátutalás forint számláról is indítható, ekkor a bank automatikusan elvégzi a konverziót. Ehhez a művelethez felhasználhatja a devizaváltási kedvezményt is az Erste, Gránit, OTP és Raiffeisen bankoknál.