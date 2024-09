Sok magyarországi kkv-vezető él a saját Alcatrazában

Ezzel szemben egy tipikus hazai kkv-vezető olykor a józan paraszti ész diktálta, „több szem többet lát” alapigazságától is eltávolodik, és – kár is szépíteni – ez az organikus fejlődésben is gondot okozhat. Egyszerű, de tipikus példa, amikor a vállalkozás húsz-harminc éves működés alatt lényegesen nagyobb méretű lesz, mint az alapításkor volt: ez teljesen más megközelítést igényel, nem lehet kockás papíron vinni a termelést, a beszerzést, a könyvelést és a bérszámfejtést. Ennél is komolyabb fejtöréssel jár egy zökkenőmentes generációváltás, hiszen aligha van olyan a potenciális utódok között, aki önként és dalolva költözik be a saját Alcatrazába.

De talán pont ez az éles cezúra adhat egyszerre okot és alkalmat a családi cégnek arra, hogy egy teljesen más működésre álljon át, aminek szinte kötelező velejárója az irányítási modell megváltoztatása.

Az utód vagy utódok jó eséllyel már menedzseri szemlélettel érkeznek, és bár messze nincs olyan szintű rálátásuk a részletekre, mint az alapítóknak, erre már valószínűleg nincs is igazán szükség.

Új szemléletet hoznak a vállalat irányításában, nagyobb affinitást mutatnak a digitális megoldásokra, nyitottabbak a legfiatalabb munkavállalói generációk az előzőekétől eltérő igényeire. Ez olyan rugalmas alkalmazkodási képességet alapoz meg, amely nagyon is kapóra jön a mai, szinte percről percre változó világunkban egy olyan vállalkozásnak, amelyik harminc éve nem frissítette a működési szoftverét.

Aki ezt költői túlzásnak érzi, annak álljon itt egy friss tény a hazai kkv-szcénáról, amelynek üzleti döntéshozói többségükben 2024-ben még ugyanarra a problémára keresnek megoldást, mint jó tíz évvel ezelőtt: hogyan lehet nyomon követni a kiadott ajánlatokat. Ez különösen annak fényében rémisztő, hogy már jó ideje rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyekkel ezek az ajánlatok valós időben, hibátlanul, teljeskörűen nyomon követhetők.

Továbbra is az a meggyőződésem, hogy a technológia, azon belül is főleg a mesterségesintelligencia-alapú megoldások gyorsan fel fogják forgatni a hazai kkv-szektort is. Ennél is fontosabb azonban, hogy óriási változásokat indukálnak a mentalitásban. Ebből pedig elsősorban a tudatos, a változó körülményekhez leginkább alkalmazkodni képes cégek lesznek képesek valós előnyt kovácsolni, hogy egyik napról a másikra kiürítsék az alapítók fölöslegessé vált Alcatrazait.