Moduláris zöldtető: hőszigetelés nagy vízmegtartással

A rendszer használata lehetővé teszi, hogy az eredeti tető esetleges hibái, sérülései könnyen javíthatók legyenek. Az érintett területen található modulok kiemelhetők, alattuk elvégezhetők a javítási munkák, majd az elemek ismét visszahelyezhetők. Ez a művelet egy hagyományos zöldtetőnél rendkívül körülményes, többhetes és drága beavatkozás lenne. Iparági tapasztalatok szerint az ilyen javítási munkák általában a zöldtető eredeti telepítési költségének 3-5-szörösére rúgnak, GIBox-tetőn azonban ilyen többletköltséggel lényegében nem kell számolni. A rendszer alkalmazásával az ilyen javítási munkák gyakorisága is csökken, mivel a tető élettartamát határozottan növeli, hogy UV-sugárzás sohasem éri, és a mechanikai behatások esélye is minimálisra csökken.

A modulok 87 milliméter vizet tartanak meg, ha ennél több kerül beléjük, akkor a víz a túlfolyókon keresztül távozik. Ez nagyságrendekkel több, mint amire a hagyományos zöldtetők képesek, és ennek nemcsak a tető hőháztartása miatt van jelentősége (lásd: keretes írásunkat). Ilyen mennyiségű csapadékvíz legfeljebb rendkívül intenzív, csapadékos időjárásban több nap alatt gyűlhet össze, egy kiadós, a fővárosban már komoly fennakadásokat okozó zápor 20–40 milliméternél nem hoz több csapadékot. Ennyi vizet a GIBox modulok maradéktalanul megtartanak, ami azt is jelenti, hogy a moduláris zöldtető a csatornarendszert is megkíméli a nagy terheléstől, aminek nemcsak a villámárvizek miatt van jelentősége, hanem nagy felületű ipari ingatlanoknál a vízelvezetést is olcsóbbá teszi.

A rendszer a beletelepített növényekkel teljesen önellátó, semmilyen gondozást nem igényel. A sedum fajok (varjúháj) rendkívül szárazságtűrő növények, lassan veszik fel és párologtatják el az összegyűlt csapadékot, és ha az teljesen ki is száradna, a növény akkor is további több hónapig életben marad. A varjúháj 5–20 centiméterre nő, de szépen terül, ezért a növényzet a telepítés után néhány hónappal benövi a modulok egymáshoz érő falát is, onnantól kezdve egybefüggő zöldfelületet alkot, és azt is megakadályozza, hogy modulok közvetlen napsugárzásnak legyenek kitéve.