Pozitív irányba halad a tanácsadók reputációja

A pénzügyi tanácsadók társadalmi megítélése javult az elmúlt évtized folyamán. A Grantisnál azt tapasztaljuk, hogy a szakma körüli tévhitek és sztereotípiák is kezdenek eloszlani. Ma már kevesebben gondolják azt, hogy a tanácsadó csak rá akarja sózni a termékeket az ügyfelekre, és pusztán a saját hasznát tartja szem előtt. Napjainkban egyre inkább szakértőként tekintenek a pénzügyi tanácsadókra az emberek, és ők maguk jelentkeznek be tanácsadásra, akárcsak egy ügyvédhez, orvoshoz, edzőhöz vagy pszichológushoz.

Tanácsadók – ma már presztízs lehet független alkusznak lenni / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A tanácsadó és az ügyfél között akár egy életre szóló szakmai kapcsolat is születhet. A Grantisnál nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfélkapcsolatok ápolására. Gyakran előfordul például, hogy az ügyfél életbiztosítási igénnyel fordul hozzánk, majd a következő beszélgetés során időben értesülünk róla, hogy hitelfelvételre is szükség lenne. Az ügyfél a szerződéskötés után is bármikor fordulhat hozzánk. Minden életszakaszában tudunk tanácsot adni, hogy milyen pénzügyi termék való neki.

Ez előnyös az ügyfélnek, mert egy teljes szakértői csapat áll mögötte, akik 360 fokosan, azaz teljes körűen ki tudják szolgálni az igényeit, és egy kézben fogják össze a pénzügyeit. Legyen szó megtakarításokról, biztosításokról, befektetésekről vagy éppen hitelről.

Ma már egy modern pénzügyi tanácsadó cégnél külön szerepek vannak. Nemcsak egy ember teljesítményén múlik a siker, hanem egy teljes csapat, köztük termékspecialisták, generalisták és mentorok munkáján is. A pénzügyi tanácsadó pedig fel van vértezve a teljes csapat tudásával.

Az ügyfélkapcsolatok gondozása a tanácsadó számára is előnyös, hiszen hosszú távon biztos megélhetést biztosíthat számára. Nyugat-Európában már megvan ennek a kultúrája, és mi is ebbe az irányba haladunk, ami vonzó karriert kínálhat a tanácsadóknak.

Az alkuszok nagyobb szeletet harapnak a tortából

A piacon egyre több pénzügyi termék jelenik meg, és a köztük való eligazodásban a független alkuszok szerepe is felértékelődik. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai szerint a rendszeres díjas biztosítási szerződések 56 százalékát már az alkuszok közvetítik.