Egy esetleges zárás visszavetheti a karácsony előtti fogyasztást, de a beruházásokra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat – mutattak rá az Állami Számvevőszék elemzői legfrissebb tanulmányukban. Mint írják, mindezzel együtt az októberig rendelkezésre álló adatok alapján az államadósság-mutató idei évre tervezett értéke betartható.

Az elemzés a gazdasági folyamatokat – a 2021 november 25-ig nyilvánosságra hozott adatok alapján – elsősorban abból a szempontból értékelte, hogy azok miként hatnak az államadósság-mutatóra. Az elemzők úgy látják, hogy az államadósság-mutató számlálóját befolyásoló tényezők esetén a folyamatok jellemzően kedvezően alakultak. Mindezt alátámasztja, hogy az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya az idei évre tervezetthez képest időarányosan mérsékelten alakult, a központi költségvetés bevételei (ezen belül az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó) az időarányos értéket meghaladóan teljesültek, valamint a központi költségvetés kiadásai is kedvező mértékben teljesültek. Az uniós programok bevételei ugyanakkor továbbra is alacsony arányban (39,6 százalékban) teljesültek – fogalmaztak.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke Fotó: Kovács Tamás / MTI

Az Állami Számvevőszék ezúttal is figyelmeztet, hogy

jelentős bizonytalanságot jelent a vírusjárvány negyedik hullámának erőssége, időtartama és ennek gazdasági, illetve költségvetési folyamatokra gyakorolt hatásainak kiterjedése.

Mint megállapítják, e kockázatok jelentősen felerősödtek az elmúlt időszakban a Covid-19 vírusjárvány újabb hullámának kitörése miatt, ami abból származik, hogy ha a vírusjárvány elleni védekezés keretében zárási intézkedésekre kerül sor, akkor ezek jelentős negatív hatást gyakorolnak majd várhatóan a gazdasági növekedésre az utolsó negyedévben. E kockázat a gazdasági növekedés számos alapvető tényezőjét hátrányosan befolyásolhatja, többek között érinti a fogyasztást és a beruházásokat is.

A dinamikus gazdasági növekedés fennmaradása ugyanakkor nemcsak az idei év hátralévő időszakát határozza meg, hanem a következő évi gazdasági és költségvetési folyamatokat is befolyásolja. A számvevők szerint ezt a szempontot is célszerű figyelembe venni a gazdaságpolitika részéről a vírusjárvány kezelése tekintetében. A gazdasági növekedés fenntartásához az állampolgárok is hozzá tudnak járulni azáltal, ha a Covid-19 vírus tekintetében az átoltottsági arány magas szintet ér el, akkor elkerülhetők a gazdasági visszaesést okozó zárási intézkedések – állapították meg az ÁSZ elemzői.