A Proofminder vehette át az év leginnovatívabb startupjának járó díjat a Nemzeti Agrárkamara innovációs programjának (NAK TechLab) demo dayén. A startup egy olyan mesterséges intelligencián alapuló platformot fejlesztett ki, amely a precíziós gazdálkodásban segíti a gazdákat testre szabott igényekkel és gyakorlati döntéstámogatással. A Proofminder a NAK TechLab három hónapos inkubációs programjában a Corteva Agriscience-szel kezdett közös munkába, gépi látás segítségével drónos gyomdetektálást végeztek, növelve a növényvédelem hatékonyságát.

A gépi látás segítségével levélszinten meg tudjuk mondani, hogy melyik növény beteg, hol van a gyom, vagy milyen fajta gyomról van szó, mindez segíti a gazdákat a problémák pontos felderítésében és a döntéshozatalban is. A folyamatok optimalizálásán túl a várható hozamról is képet ad a platform a gazdáknak

– mondta a VG-nek Havas Norbert, a Proofminder egyik alapítója. Alkalmazásukkal általános innovációs képességet hoznak az agráriumba, ugyanakkor az operatív döntéstámogatásban konkrét javaslatokat tudnak tenni a gazdáknak. Ezt tartják az alapítók a platform egyik nagy előnyének amellett, hogy könnyen tudnak új képességeket adni a rendszerhez. Az alapító elmondása szerint a Proofminder megoldása abban egyedülálló, hogy nem általános ajánlásokat, hanem adatalapon konkrét és gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg a gazdáknak, a napi termelésbe szállítanak feladatokat.

Fotó: NAK

A startupot az év elején alapította egy háromtagú, programozói, üzletfejlesztési és nagyvállalati tapasztalattal rendelkező csapat. A házon belüli IT-tudással készült termék első verziója már piacképes, és az első ügyfelek el is kezdték használni. A csapat most befektetőt keres, a tőkéből tovább fejleszti a terméket, és intenzív marketingtevékenységet folytat. Havas Norbert elmondása szerint az agrárkamara programja egyedülálló tesztelési lehetőséget biztosított a startupnak, és kijelölte számára a következő másfél év fejlesztési irányait.

A 2019-es alapítású NAK TechLab program eddig több mint ötven agrártechnológiai startup fejlesztésében segédkezett. A három hónapos inkubációs programban olyan kihívásokra keresik a startupok megoldásait, amelyek a nagyvállalatok és ügyfeleik munkáját könnyíthetik meg a digitalizációs megoldások által. Az idei programot záró eseményen azokat az eredményeket mutatták be, amelyek a nagyvállalatok (KITE, Bonafarm csoport, Corteva Agriscience) és a startupok között születtek. Olyan fejlesztések ezek, amelyek a nagyvállalatokon keresztül több százezer gazdához juthatnak el, vagy könnyíthetik meg a mindennapi munkájukat. Az idei programban részt vevő startupcsapatokon kívül az eseményen bemutatkozott a SMAPP Lab is, amely részt vett a NAK TechLab korábbi programjaiban, végigjárta a folyamatokat, mára pedig működő digitális kártevőcsapdával jelen van nem csak a hazai piacon, de Kenyában is tesztelik a megoldásukat, és a környező országokban is terjeszkedik.