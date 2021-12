A Shell kesztyűt dobott riválisainak a három hónapig új szabályok szerint működő hazai üzemanyagpiacon, amelyen hétfőtől legfeljebb 480 forintért árulható a normál benzin és a normál gázolaj. A társaság minden olyan településen csak 480 forintot kér az E10 minőségű prémium benzinért és prémium gázolajért, amelyet a VG próbaképpen ellenőrzött a holtankoljak.hu oldalán –, így például Gyulán, Tatabányán, Zalaegerszegen és Veszprémben, Siófokon, Szentesen is. Székesfehérváron a Shell az E10-es prémium benzinért 480 forintot számláz (és a prémium gázolajért is), de a 100-as oktánszámú E5-ös benzinért 570,9 forintot. Nem kizárt, hogy a társaság országosan ezt az általános, új üzletpolitikát követi.

Fotó: Shutterstock

Fontos, hogy a prémium termékekre nem vonatkozik a 480 forintos árplafon, amelyeket a Shell versenytársai továbbra is a magasabb áron árulják, de van kivétel:

Siófokon például az OMV is csak 480 forintért (479,9 forintért) adja a prémium benzint,

a prémium gázolajért viszont elkéri az 521,9 forintot. Szentesen a Mobil Petrolnál lehet venni 479,9 forintért prémium gázolajat, míg a 100-as oktánszámú E5-ös benzin ára 539,9 forint.

A normál termékek esetében a forgalmazók átálltak a kötelező 480 forintos literenként árra, amely helyett sok esetben 479,9 forintot írnak ki.

Szintén siófoki példa – és ilyen lehet máshol is –, hogy egy magánkút még a normál minőség 480 forintos, megszabott árból is engedett 2 forintot a benzin és a gázolaj esetében is.