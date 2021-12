Néhány hete indult el a Hungarian to Orbit (HUNOR) program, és keresik azt a magyar kutatóűrhajóst, aki a tervek szerint 2024 első félévében legalább 30 napot tölt el az űrben.

ahol 14 olyan magyar fejlesztést tesztel majd, amelyeket hazai egyetemek és kutatócsoportok állítanak össze.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos elmondása szerint az űripari befektetésekre és az ágazathoz kapcsolódó kiadásokra nem lehet kizárólag költségként tekinteni, és nem is csupán jövőbe való befektetés, hanem egy bevételt generáló ágazat.

Általánosságban elmondható, hogy minden űriparba fektetett forint hat forintot termel, amely majd a magyar gazdaságban realizálódik.

Időnként elhangzik, hogy ezt az összeget fontos, az egész társadalom számára hasznos fejlesztésekre kellene fordítani, mint amilyen az egészségügy, vagy az oktatás, de ha most nem szállunk be az űriparba, hatalmas lehetőségektől esik el az ország. Olyan értékteremtő és globális stratégiai fontosságú ágazatból maradnánk ki, amely hosszú távon is hozzá tud járulni a társadalom jólétéhez