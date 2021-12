A hidrogéntechnológia rohamos fejlődése és az energiaszektortól a közlekedésig terjedő térnyerése a gazdasági élet számos területét átalakítja majd. Mindehhez azonban szükség van számos olyan fejlesztésre és vállalatra, amelyek a hidrogén előállításához és felhasználásához a teljes infrastruktúrát kialakítják és működtetik. A hidrogénben rejlő lehetőségeket felismerve a 31 éves Ganzair Kft. is bekapcsolódott a fejlesztésekbe, a gyártásba és a legújabb technológiák honosításába.

A gázkompresszorokat is folyamatosan fejlesztjük, igyekszünk környezettudatosabb termékeket gyártani, például létezik távvezetéki átfejtő mobil kompresszorunk, amely a gázcsövek szerelésénél a lezárt szakaszból átszivattyúzza a földgázt, így az nem kerül a légkörbe. A világ a fenntarthatóság felé indult, amelyhez a hidrogén fontos eszköz, ezért elkezdtünk hidrogéntermelő egységeket is előállítani

– mondta a VG-nek Gidai Olivér, a Ganzair Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Fotó: ©Móricz-Sabján Simon

A zöldhidrogén termelése mellett kötelezték el magukat, amely több, napelemparkok létesítésével foglalkozó partnerük igényével is egybevágott, így a cég az elektrolizáló gyártásának lehetőségét vizsgálja.

E célból indult az együttműködés az amerikai Plug Power vállalattal, amely egyebek között hidrogénüzemanyag-cellás rendszerek fejlesztésével is foglalkozik, illetve része a Ginert cég is, amely a NASA-nak is beszállítója, és amerikai űrhajókhoz és tengeralattjárókhoz gyárt elektrolizálót.

Ennek a vállalatnak a technológiáját tanulmányozza és alkalmazza a Ganzair. „Elemezzük a technológiát, és a rendszer néhány elemét tervezzük gyártani, hamarosan lesz olyan gép, amelyhez például már mi építjük a hűtőt, és egyre jobban bekapcsolódunk a gyártásba. A folyamat egyébként kétirányú, mert az egyenirányítók technológiáját közösen fejlesztjük” – emelte ki Gidai Olivér.

Tavaly hirdette meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Karbonmentes, többlet-villamosenergia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása című pályázatot.

A négymilliárdos keretösszegű kiírásnak eddig két projektjében hirdettek eredményt, és mindkét projekt közbeszerzési pályázatán sikeresen szerepelt a Ganzair.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin projektjének részeként a hidrogéntermelő egységre kiírt közbeszerzésen nyert, a szükséges hidrogéntechnológiai berendezések összeállítását és beüzemelését végzi majd. A másik a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumának projektje, ehhez a hidrogén-előállító és töltőüzem főbb berendezéseit fogja szállítani és beüzemelni a Ganzair. Az előbbi projektben az a cél, hogy az MVM rendszereiben keletkező túláram felhasználásával állítsanak elő hidrogént, az utóbbiban pedig egy napelemparkban kap helyet az elektrolizáló, hogy ott állítson elő hidrogént, amelyet tartályokba töltenek, és felhasználják az iparban.

A Ganzair nagy beruházásokkal készül fel a technológiai korszakváltásra, idén egy új, 1100 négyzetméteres kompresszor-összeszerelő csarnokot épített a meglévő kiskunhalasi csarnoka mellé. A csaknem 400 millió forintos beruházásban két 30 tonnás darut is beszereltek, ami a nagyobb gépek gyártását teszi lehetővé.

Épül továbbá egy 1300 négyzetméteres gyártósorral rendelkező csarnok is 449 millió forintból, ez lesz a negyedik csarnokuk, és digitalizációs szintugrásra is készülnek.

Az egész vállalat dinamikusan fejlődött az elmúlt öt évben, a dolgozói létszámát is megduplázta. Elérkezett az idő a szervezetfejlesztésre, a működési folyamatok optimalizálására és a digitális szintlépésre. „Sikerült olyan gyorsan és stabilan növekednünk, hogy a számításaink szerint még ebben az évtizedben megtérülnek a beruházásaink. 2018-ban rengeteg munkánk volt, amelynek a teljesítése a korábbi munkaszervezés mellett megterhelte a szervezetet, mert nem volt kellően felkészítve ilyen volumen teljesítésére. A fejlesztések révén egyre nagyobb, komplexebb gépek tervezését és gyártását is meg tudjuk oldani” – mondta Gidai Olivér. A beruházások mellett a humán erőforrásra is kiemelt figyelmet szentel a cég, a jól képzett szakembereket próbálja magához csábítani, és amikor összeáll a megfelelő csapat, fokozni fogja a nemzetközi jelenlétét.

Nagy múltú gyár

Az 1990-ben alapított Ganzair Kompresszortechnika Kft. kiskunhalasi telephelyén már 1967 óta folyik gyártás, a nagy múltú Ganz gyárak műszaki hagyományainak egyik folytatójaként az egyedüli hazai gyártó, egyben rendszerintegrátor gáz-, ipari levegő és járműkompresszorok, valamint áramfejlesztők területén. Gidai Olivér 2016-ban vásárolta meg a generációváltásra érett vállalatot, és megkezdte a fejlesztését és az átalakítását.

A kiskunhalasi gyártóbázison mintegy száz alkalmazottal gázkompresszorokat, energetikai berendezéseket építenek elsősorban magyarországi, szerbiai és romániai energetikai projektekhez.