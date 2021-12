A Szupermenta összesen 24, belsőlegesen alkalmazható kutyaféreghajtó készítményt vizsgált: 16 vény nélkül kapható terméket rangsoroltak a szakemberek, továbbá kiegészítésképpen 8 vényköteles készítményt is megvizsgáltak. A tesztben résztvevő féreghajtók között volt rágótabletta, tabletta, filmtabletta, belsőleges gél, valamint szuszpenzió is. A minták többségét, 19 féreghajtót hazai kereskedelemből, egyet belföldi weboldalról, négy terméket pedig külföldi internetes áruházból szereztek be. Fontos tudni, hogy az utóbbi csoportba tartozó készítmények nem rendelkeznek Magyarországon a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel, ezért alkalmazásuk nem jogszerű, és fokozott kockázatot jelent az állatainkra.

A Nébih laboratóriumaiban a szakemberek elvégezték többek között a hatóanyag-tartalomra vonatkozó vizsgálatokat, valamint ellenőrizték a tabletták tömegeloszlását és átlag tömegét is.

A Nébih általánosan nem javasolja állatgyógyászati készítmények külföldi weboldalakról történő rendelését, amit a mostani teszt is alátámasztott. Az egyik külföldi weboldalról rendelt készítményen nem volt pontos a hatóanyag megnevezése, így alkalmazása mindenképp kockázatot jelent az állatra nézve. A hatóság megkezdte a kapcsolatfelvételt a honlap üzemeltetőjével. Nehezítő körülmény, hogy a felelősséget vállaló személyek megtalálása hosszadalmas, ami az intézkedés eredményességét befolyásolja. Mivel a magyar hatóság nyilvántartásában ezek a termékek nem szerepelnek, ellenőrzésük és nyomon követésük jelentős akadályokba ütközik.

Egy belföldi weboldalról a Nébih olyan készítményt rendelt, amelynek a forgalombahozatali engedélyét már két éve visszavonta. A Nébih szakembereinek helyszíni ellenőrzése során kiderült, hogy az eladó valójában már nem forgalmazza a weboldalán szereplő, nem engedélyezett állatgyógyászati készítményt, és a próbavásárlás során egy másik, eltérő hatóanyagokat tartalmazó, bár legalább engedéllyel rendelkező féreghajtót küldött el a már nem engedélyezett készítmény neve alatt, a vásárlót megtévesztve. A hatóság eljárást indított jogszabályellenes forgalmazás miatt, ami jelenleg még folyamatban van. Az eljárás pénzbírsággal fog zárulni.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán szakértők és laikusok pontozták a termékeket, azonban rendhagyó módon ezúttal egy kérdőív segítségével értékelték a készítményeket három fő szempont mentén: csomagolóanyag, csomagoláson feltüntetett információk és használati utasítás. A dobogó legfelső fokára a Drontal Plus 150/144/50 mg ízesített tabletta A.U.V. került, a második helyen a Dehinel Plus flavour tabletta kutyák számára A.U.V. végzett, míg a harmadik helyet a Drontal Plus XL 525/504/175 mg tabletta A.U.V. érdemelte ki.

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: https://szupermenta.hu/gazdik-figyelem-kutyafereghajtokat-teszteltunk/