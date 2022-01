Összességében leginkább az egészségük miatt oltakoztak a magyarok, amit a szabad mozgás és utazás lehetősége követ, amikor a vakcina felvételének indokairól kérdezték őket – derül ki a Kiwi.com reprezentatív kutatásából. A nem oltottak 79 százaléka elzárkózik az oltás felvételétől, a bizonytalanok körében pedig a szabad mozgás lehetősége lehet a fő motiváció. A cseh Kiwi.com Magyarország mellett Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában végzett reprezentatív kutatást.

Fotó: VOISIN

Az egészség a döntő érv, számít a kor és az iskolai végzettség is

A magyar válaszadók több mint fele (52 százaléka) egészségügyi okok miatt adatta be magának az oltást, a második legfontosabb ösztönző pedig a szabad mozgás és utazás lehetősége volt, körülbelül tízből hárman választották ezt indoknak.

A társadalmi szolidaritást jelölte meg az oltott válaszadók 9 százaléka, míg az iskolát/munkát, illetve az állam és környezet nyomását pusztán minden 20. válaszadó írta.

A huszonévesek 43 százaléka főleg a szabad mozgás miatt választotta az oltást, csak 29 százalékukat motiváltak egészségügyi okok. A harmincas korosztályban minden második ember, a negyvenes korosztály 65 százaléka, az ötvenesek között pedig tízből hét az egészségének a védelme miatt választotta a vakcinát.

Az iskolai végzettség szempontjából is reprezentatív kutatás adatai azt mutatják, hogy míg a nyolc osztályt végzettek negyedénél, a szakmunkások 43 százalékánál és az érettségizettek közel felénél (49 százalék) volt az egészségük a fő érv az oltás felvételére, a diplomásoknak pedig a kétharmada adatta be magának az oltást.

A szabad utazás lehetősége a nőknek fontosabb

Míg a férfiak és a nők döntő részénél is az egészség volt a fő szempont az oltás beadására, addig a szabad mozgás és utazás lehetősége jóval csábítóbb a nők körében. Az oltott nők mintegy harmada azért vette fel az oltást, hogy szabadan mozoghasson, míg ez pusztán a férfiak valamivel több mint negyedénél számított fő érvnek.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU

Az oltatlanok közel többsége elzárkózik a vakcina felvételétől

A Covid–19 ellen oltatlanok nagy része továbbra sem szeretné felvenni az oltást, és 10-ből csupán ketten fontolgatják, hogy a jövőben beoltatják magukat.

Az oltatlanokat leginkább a szabad mozgás és utazás lehetősége motiválja (43 százalék), ezt az egészségügyi okok (19), a társadalmi szolidaritás, az állam és környezet nyomása (14-14), illetve az iskola/munka miatti (10) indokok követik jóval alacsonyabb arányokkal.

Egzotikus utazások előtt inkább oltakozunk

Tízből több mint 9-en felveszik legalább a kötelező védőoltásokat – tífusz, sárgaláz, hepatitis ellen –, ha egzotikus célállomásokra utaznak. A férfiak ennél a válasznál is óvatosabbnak bizonyultak: nagyobb arányban tartanak be minden egészségügyi ajánlást és vesznek fel a kötelezően túl is védőoltásokat egzotikus utazások előtt.