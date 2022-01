„Szeretnénk megnövelni az orosz–magyar megállapodásban rögzített gáz mennyiségét” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő jövő héten az orosz–ukrán konfliktus árnyékában Moszkvába utazik, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és szóba kerül többek között a gázmegállapodás is.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A bejelentés azért is meglepő, mivel

tavaly szeptemberben a magyar és az orosz fél aláírta azt a 10+5 éves gázszerződést, amely tartalmazza, hogy Ukrajna megkerülésével évi 4,5 milliárd köbméter gázt veszünk az oroszoktól.

A mostani döntésben az is szerepet játszhat, hogy azóta az energiaárak gyakorlatilag elszálltak, a gáz és az áram ára felrobbant a nemzetközi piacokon.

A kormányfő a mostani interjúban is megerősítette ugyanakkor, hogy a kabinet elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartásában, nem szeretnék, ha bármilyen formában a terheket a családoknak, illetve a háztartásoknak kellene finanszírozniuk. Nagy kérdés, hogy a vállalatok terheit miképp tudnák mérsékelni, ebben lehet szerepe a mostani találkozónak.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Hozzátette: a gazdasági kérdések mellett nyilván nem lehet elkerülni, hogy az európai biztonsági helyzetről is egyeztessenek az orosz elnökkel. „Ebben Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű, a békében vagyunk érdekeltek” – nyomatékosította a kormányfő, egyúttal jelezte azt is: Magyarország NATO-tag, és tagja az Európai Uniónak is, így minden ilyen tárgyalás előtt egyeztet és koordinál a nyugati szövetségesekkel.