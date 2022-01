Lassulhat, de így is átlag feletti növekedés vár a magyar gazdaságra 2022-ben

– jelentette ki Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a pénzintézet szakértőinek idei növekedési kilátásokról tartott sajtóeseményén. A makrogazdasági elemzők várakozásai szerint

a tavalyi 6,9 százalékos GDP növekedés után idén 6 százalékkal emelkedhet a gazdaság teljesítménye.

Ha nincs chiphiány, akkor akkor ettől magasabb is lehetett volna a növekedés, előzetesen 8, illetve 7 százalékos emelkedést vártak a szakemberek. Hosszú távon ugyanakkor nem reális a hat százalék feletti növekedés – figyelmeztetett Suppan Gergely. Bár a 2021-es részletes adatokra még várni kell, az eddig jelzések szerint az élmezőnyben maradhatott tavaly a magyar GDP bővülése, csak a horvát, vagy a román lehetett magasabb, ráadásul a vásárlóerő-paritáson számítva tavaly Magyarország megelőzhette Portugáliát.

Fotó: Shutterstock

Elsősorban a fogyasztás adhat új lendületet idén a növekedésnek, ezért jelentős felpattanásra lehet számítani a kiskereskedelemben.

A minimálbér-emelés, illetve a különböző jövedelempótló intézkedésnek köszönhetően erősödhet a bérdinamika, a Takarékbank várakozásai szerint 12,8 százalékkal emelkedhetnek a bruttó keresetek, viszont a nettó bérek a családi adó-visszatérítéssel és a 25 év alattiak szja kedvezménye miatt idén a nettó bérek szétszakadnak a bruttótól, emiatt a nettó keresetek 4 százalékkal is magasabbak lehetnek a bruttónál. Szinte biztos, hogy 10 százalék fölött nőnek a reálbérek – hangsúlyozta az elemző. Ugyanakkor nemcsak a fogyasztás a beruházásoknál is jelentős bővülésre lehet számítani, az építőipar teljesítménye 10 százalékkal emelkedhet. A erőteljes nominális növekedésnek köszönhetően az adósságráta a vártnál nagyobb mértékben fog csökkenni, 74,8 százalékra. Az alapkamat várakozásaik szerint 4 százalékig emelkedik, az effektív kamat 4,7 százalékig, ugyanakkor kérdés, hogy 3 vagy 4 kamatemelés lesz-e idén. Suppan Gergely szerint

a volatilitás megmaradhat a forint piacán, mindenesetre lassan erősödhet a hazai fizetőeszköz, az év közbeni csúcs 347-et is elérheti, viszont az nem várható, hogy a 370-et elérné.

Senki nem számított ilyen mértékű drágulásra – hívta fel rá a figyelmet, hozzátéve, hogy szeptemberben nem lehetett látni, hogy októberben mekkora lesz a gáz árának emelkedése, szerinte az MNB erre nem tudott felkészülni. Ugyanakkor a következő hónapokban több tétel is kiesik a bázisból, mint a dohánytermékek jövedéki adója, a januári számokat elvileg lefelé kellene húznia, a következő ilyen hatás áprilisban eshet ki. Suppan Gergely reagált arra is, hogy bizonyos előrejelzések szerint 700 forintot is elérheti a benzin ára, ehhez 80 százalékkal kellene emelkednie az olaj árának, bár ő ezt kizártnak tartja. Óriási áremelkedési spirált akadályozott meg a kormány – utalt az elemző az élelmiszer árak befagyasztására, szerinte ha ezt nem teszi meg a kormány, akkor februárban drasztikusan elszálltak volna az árak.