Trump nem csak megmentette, egyenesen a csúcsra röpítette barátját: óriási ralit várnak az elemzők a tőzsdén

Nagy ralit várnak az elemzők piacnyitás után az argentin tőzsdén és a kötvénypiacon, miután hatalmas győzelmet aratott Javier Milei elnök pártja, A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza) a hétvégi félidős törvényhozási választáson. A szavazatok több mint 90 százalékát már megszámolták, ennek alapján Milei pártja 41 százalékot és ezzel 64 helyet szerzett a most megválaszthatóból az alsóházban és 13-at a 24-ből a szenátusiakból. Az ellenzéki peronisták a szavazatok 40-át kapták.

Javier Milei pártja a vártnál sokkal nagyobb győzelmet aratott a vasárnapi választáson / Fotó: AFP

Ez elemzők előzetesen legföljebb 30 százalékot jeleztek a kormányzó koalíciónak, a szavazóknak azonban a vártnál sokkal nagyobb része támogatta az elnök szabadpiaci reformjait és súlyos megszigorításait. Az elsöprőnek tekinthető győzelem azt jelenti, hogy a libertárius államfő folytathatja a gazdasági reformokat, és nincsen veszélyben a 40 milliárd dolláros amerikai segélycsomag, amelyet Donald Trump amerikai elnök Milei sorsához kötött.

Bár a tőzsdenyitásra még várni kell,

a peso már vasárnap erősödni kezdett

a kriptopiacon, miután nyilvánosságra hozták az első eredményeket. Sok elemző azonban arra számít, hogy leértékelik az argentin devizát, amelyet túlságosan felértékeltek, hogy kordában tartsák az inflációt.

Senki nem számított Javier Milei ilyen mértékű győzelmére

„Milei győzelmének mértéke a legoptimistább várakozásokat valósította meg” – értékelte az eredményt Alejo Czerwonko, a UBS Global Wealth Management vezető amerikai befektetési szakértője. „A pártja most megszerezte azt a politikai tőkét, amelyre szüksége van a strukturális reformok felgyorsításához” – nyilatkozta a Bloombergnek.

Az argentinok adnak még egy esélyt a kormánynak / Fotó: AFP

Milei a láncfűrésszel már ért el jelentős eredményeket, mióta 2023-ban megválasztották: az argentin gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő, igaz, egyre lassabb ütemben. Sikerült leszorítani az egykor világbajnok inflációt is, a fogyasztói árak a hatalomra kerülésekor még az előző hónaphoz képest 12,8 százalékkal emelkedtek, szeptemberben már csak 2,1 százalékkal.

A szeptemberi helyi választási kudarcból okulva az elnök a jövő évi költségvetésben már jelentős kiadásokat ígért a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban.