Eldőlt, megépül a várva várt gyorsforgalmi út Magyarországon, kezdődnek a kisajátítások: összehívták a falut a nyomvonal miatt, egyből magasba csaptak az indulatok

Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.

Az M200-as a túlterhelt M0-s gyorsforgalmi utat tehermentesítené / Fotó: Csapó Balázs

Az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 -összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz.

Az építési munkák előreláthatólag 2027 és 2030 között kezdődhetnek,

addig pedig lakossági fórumokon ismertetik a részleteket azokon a településeken, amelyeket közvetlenül érint a leendő út, ugyanis több esetben tulajdonátalakítási folyamatokra, azaz kisajátításra lesz szükség. Ez utóbbi pedig erős indulatokat váltott ki az M200-as kapcsán megtartott legutóbbi mohai lakossági fórumon – írja a Feol.

A leendő M200-as gyorsforgalmi út többek között érinti majd Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is, ahol a közelmúltban már megtartották az ezzel kapcsolatos lakossági fórumot, ahol a – a mohai fórumhoz hasonlóan – a legtöbb kérdés a területek elidegenítésének és kisajátításának témáját érintette.

M200: belekezdenek a gyorsforgalmi építésébe

A településrendezési eszközök módosításáról tartottak lakossági fórumot Mohán az M200 gyorsforgalmi út (korábban M81) M1 autópálya (Komárom térsége) – és M8 gyorsforgalmi út (Sárbogárd térsége) közötti szakasz fejlesztésével kapcsolatban.

A lakossági fórumon részt vett a település polgármestere, Bakos-Simon Fruzsina, Ertl Antal önkormányzati főépítész, valamint a kivitelezést végző UVATERV Zrt. munkatársa és Bodó Beáta, a tervezőiroda szakembere.

Moha térségében a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés:

a tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd, pontosan kettészelve a jelenlegi Szentgyörgyi utat. Egy igencsak keskeny szakaszról van szó, ezért a leendő út építése óhatatlanul érint egyes – jelenleg magántulajdonban álló – területeket is. A jelenlegi Szentgyörgyi út megmarad, de felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.