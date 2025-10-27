Ettől szorul össze Trump gyomra: már a dollárt fenyegeti az arany – Kína most padlóra küldhetné Amerikát, de ő is belerokkanna

Túlzás nélkül reneszánszát éri manapság az arany, amely 1979 óta nem produkált akkora felfutást, mint idén. Habár az utóbbi napokban volt némi korrekció az árfolyamban, az év eleje óta több mint 50 százalékkal, unciánként 4068 dollárra erősödött. Lényegben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a globális gazdasági válságtünetek közepette egyre inkább kezd referenciaponttá válni a pénzügyi rendszerekben. Mindez nem teljesen előzmény nélküli, a központi bankok 2022–2025 között rekordmennyiségű aranyat vásároltak, a legtöbbet az elmúlt ötven évben. Ezek után adódik a kérdés, hogy visszaállítható-e az arany uralma, vagy marad a dollárkorszak továbbra is.

Az arany reneszánsza: lehet-e ismét a gazdaságok alapja, vagy marad a dollár hegemóniája? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Aranyreneszánsz: recseg-ropog a mostani pénzügyi rendszer

A jelenlegi világgazdasági rendszer ezer sebből vérzik, aminek számtalan tünete van. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója arra hívta fel a figyelmet, az aranyalap gondolata alapvetően négy nagyobb ok miatt került elő manapság.

Ilyen a fiat‑pénzek vásárlóerejével és az inflációval kapcsolatos bizonytalanság. A világ nagy gazdaságai (USA, EU, Japán) túl sok pénzt bocsátottak ki az elmúlt években járványkezelés, háborús kiadások, adósságfinanszírozás miatt, aminek következménye az infláció és az adósságok elszállása. A mai dolláralapú rendszer legnagyobb kihívása, hogy egyre több pénz kell a világgazdaság működtetéséhez, ami elképesztő jövedelemkoncentrációt eredményez. Végeredményben pedig ennek hatásait látjuk az elszálló lakásárakban vagy a növekvő társadalmi egyenetlenségekben. A geopolitikai konfliktusok és a kínaiak előretörése is a rendszer alapjait kérdőjelezik meg. A BRICS-országok, élükön Kínával, próbálják megtörni a dollár uralmát. Az alternatív fizetési rendszerek, például BRICS-elszámolási valuta egyik lehetséges fedezete az arany, ami minden résztvevő számára semleges és bizalomkeltő. A technológia fejlődése, amely elvben könnyebbé tenné egy „modernizált” aranyalap működtetését. A Bitcoin és más kriptovaluták részben éppen az aranyalap logikáját követik: korlátozott kínálat, nehéz hamisítani, decentralizált bizalom. Sok kriptovaluta-hívő úgy látja, hogy ezek a digitális eszközök a „21. század aranyalapját” jelenthetik modern formában. Ugyanakkor a főáramú intézmények nem támogatják a klasszikus aranyalap visszahozását, mert az túlságosan merevvé tenné a politikát, és a mai pénz‑ és fizetési rendszer léptékeihez sem illeszkedik. De vannak történelmi és pszichológiai tényezők is, ugyanis az aranyhoz való visszatérés gondolata nosztalgikus is lehet: az emberek évszázadokon át aranyban gondolkodtak, és az arany biztonság és stabilitás szimbóluma maradt. A bizonytalan gazdasági környezetben ez a pszichológiai biztonságérzet ismét vonzóvá válik.

Bretton Woods már nem térhet vissza

A jelenlegi globális rendszer előzménye Bretton Woodshoz köthető, 1944-ben az összes valuta árfolyamát a dolláréhoz kötötték, a dollár árfolyamát pedig az aranyhoz. Lényegében ez volt az első kísérlet, amellyel létrehozták a globális világgazdasági rendszer alapjait. A rendszer azonban 1971-ben összeomlott, miután az USA felmondta a dollár aranyhoz való átválthatóságát, ezzel megszüntetve az aranydeviza-standardot és a rögzített árfolyamrendszert.