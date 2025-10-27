Deviza
GVH
Gazdasági Versenyhivatal
Wish

Előre szólt a Gazdasági Versenyhivatal: most kiderül, hogyan kompenzál 100-150 ezer magyart a Wish

Utóvizsgálat indult a kaliforniai központú globális online piactérrel szemben. A GVH azt akarja kideríteni, hogy a Wish teljesített-e korábbi vállalásait.
VG
2025.10.27, 09:44
Frissítve: 2025.10.27, 09:59

A 2023 februárjában zárta le vizsgálatát az egyik legnépszerűbb nemzetközi e-kereskedelmi piactér, a Wish platform működtetőivel szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az eljárást 2021-ben amiatt indították, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során – írta hétfői közleményében a versenyhatóság.

GVH
Utóvizsgálatot indított a kaliforniai központú globális online piactérrel szemben a GVH / Fotó: Soós Lajos / MTI

A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.

A platform kaliforniai központú és európai – Hollandiában bejegyzett – működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a feltárult, kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish többek között vállalta, hogy 1500 forintos jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer magyarországi fogyasztót érintett.

Vagyis 150 millió és 225 millió közötti összegről van szó.

A cégek emellett vállalták azt is, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat”.

Mindig végez utóvizsgálatot a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen, úgynevezett utóvizsgálat elrendelésével vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások teljesítését. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

